Intern granskning visar brister i länets covidvård av äldre: ”Doktorerna har för lite tid för äldrevården”

I slutet av sommaren tog regiondirektören initiativ till en kvalitetsgranskning av primärvårdsjournalerna för de personer med konstaterad covid-19 som bodde på särskilda boenden eller korttidsboenden i länet. Granskningen gäller perioden mars till och med augusti. Totalt smittades 109 personer på särskilda boenden och av dessa dog 51 personer under perioden.

– Det mesta hände under april och maj. Sen lugnade det ned sig under sommaren och vad som hänt under hösten kan jag inte svara på, säger Urban Tirén, regionöverläkare.

Det är han som tillsammans med den medicinska samordnaren och distriktsläkaren Kristina Seling har gjort kvalitetsgranskningen och följt upp sjuklighet och dödsfall bland de som fått en covid-diagnos på länets särskilda boenden.

En tydlig iakttagelse i rapporten är att den läkartid som avsätts för arbete med personer på särskilda boenden är alltför snålt tilltagen, såväl före som under pandemin.

– Doktorerna på hälsocentralerna uttrycker alla att de har för lite tid för äldrevården. Det är nog en kärnfråga att det är för lite resurser för den medicinska vården på äldreboenden, säger Urban Tirén.

Enligt regionrådet Tom Silverklo (C) tillförs primärvården resurser i såväl landet som i länet. Han ser däremot behov av ett starkare samarbete mellan kommunen och regionen när det gäller primärvården, något han också tycker att rapporten ger stöd för.

– I allt det tragiska finns flera läkare som uttalar att de aldrig har haft så bra samarbete mellan kommunen och regionens primärvård som nu, säger han.

Även hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist tycker att resursfrågan är hanterad i och med att budgetramen har omfördelats och ytterligare 20 miljoner kronor tillförs länets primärvård under 2021.

– Vi ligger bäst till i landet när det gäller allmänläkare, men det är en utmaning att rekrytera och skifta bort arbetsuppgifter från läkarna för att frigöra resurser, säger hon.

En annan slutsats som förs fram i den interna rapporten är att journalföringen brister i delar av länets primärvård. Journalföringens kvalitet varierar stort mellan olika hälsocentraler och enskilda läkare. Av de 109 insjuknade personerna under perioden saknas fullständiga journalanteckningar hos 50.

– Vi ser klara brister i dokumentationen i regionens journalsystem. En del har inte hunnit med och andra ställen har inte prioriterat det. Samtidigt finns ett antal hälsocentralen där anteckningarna är föredömligt skrivna, säger Urban Tirén.

I arbetet med rapporten har han och Kristina Seling indirekt haft tillgång till kommunernas journaler via intervjuer med de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna. På så sätt har de kunnat få en mer fullständig bild av de äldre som insjuknat. Enligt Urban Tirén finns inget som tyder på att några vårdskador eller medicinska fel har begåtts till följd av bristerna i journalföringen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserade i slutet av november bland annat att äldre på särskilda boenden inte fått vård och behandling utifrån sina enskilda behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. IVO konstaterade samtidigt att det inte gick att följa vård och behandling av de äldre till följd av brister i regionens patientjournaler.

– Dokumentationen är en utmaning och vi behöver jobba klokt kring hur vi ska komma tillrätta med det, säger Maria Söderkvist, som inte vill föregå den handlingsplan eller det svar till IVO som regionen håller på att arbeta fram.