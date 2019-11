Insändarsvar: Vi satsar på barnen i Åre

I LT 12 november påstår Socialdemokraterna i Åre att vi sänker ambitionsnivån för kommunens förskolor.

Låt oss konstatera följande:

Åre kommun är inne i en kraftig tillväxtfas. Skatteunderlaget växer. Människor vill bo här. Barnfamiljer flyttar hit. Det är i grunden en fantastiskt glädjande utveckling som skiljer oss från många andra inlandskommuner.

Centerpartiet och Västjämtlands Väl har suttit vid rodret i barn- och utbildningsnämnden i drygt 300 dagar. Vi har precis klubbat budgeten där vi beslutat satsa 13 miljoner kronor mer på våra barn per år. En ökning från 249,6 till 262, 9 miljoner kronor per år.

Det saknas förskolelokaler för våra växande barngrupper.

I delar av kommunen har vi problem att uppfylla lagkravet att tillhandahålla förskoleplats för nya barn inom fyra månader.

Som så många andra kommuner i Sverige har vi svårigheter med kompetensförsörjningen när det gäller utbildade pedagoger.

I utvecklingsplanen står det: Ompröva två förskolelärare per avdelning vilket kan ge en besparing på en halv miljon kronor. Att ompröva är att se möjligheter, att fråga sig själv om det utifrån nuläget går att hantera de fantastiska kompetenser som vi har ännu bättre. Vad verksamheten kommer fram till vet vi inte än.

Det är bara att konstatera att det gör ont att växa fort. För att vi ska kunna lösa uppgiften att leverera bra samhällsservice till våra medborgare gäller det därför att vi verkligen fokuserar på det som är viktigast och koncentrerar våra begränsade resurser där de gör mest nytta.

Lagkravet är att det ska finnas minst en utbildad pedagog per förskoleavdelning. Det kravet uppfyller vi idag med 1, 5 pedagoger per avdelning. Alltså en bra bit över lagkravet, men en bit under vår egen, frivilliga målsättning. Detta frivilliga mål uppfylldes aldrig under den tiden socialdemokraterna satt vid rodret i Åre kommun. Ett frivilligt mål som inte uppfylls över tid skapar felaktiga förväntningar och missnöje. Vi kommer att fortsätta att ha en ständigt pågående rekrytering av förskollärare.

Vår bestämda uppfattning är att det rimliga just nu istället är att prioritera:

# Byggande av nya förskolor.

# Se till att uppfylla lagkravet att tillhandahålla förskoleplatser till alla nya barn.

När dessa två grundläggande behov är uppfyllda är vi beredda att gå vidare och åter diskutera frivilliga mål utöver lagkraven.

Till skillnad från förra mandatperioden när Socialdemokraterna styrde har vi i den nuvarande majoriteten bestämt oss för att lösa frågan om byggande av nya förskolor och skolor. I det arbetet är inte minst Socialdemokraterna välkomna att komma med konstruktiva förslag som hjälper till att lindra vår gemensamma växtvärk.

Mari Eriksson (C)

Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Jörgen Brouwer (C)

Ledamot barn- och utbildningsnämnden