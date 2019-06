Insändare: Utmanande lönehöjning

Det är ingen hejd på fräckheten hos politikerna. Från 1 juli ska Stefan Löfven och hans vänner ha påökt.

Statsministern själv kammar in 4 000 kr mer i månaden och har därefter 176 00 kronor i månadslön, vilket innebär att han per år drar in drygt 2,1 miljoner. Fattar han inte hur vi vanliga gräsrötter, som betalar deras galna löner har det.

Inte illa och han kan räkna med stöd från andra kolleger. De skrubbar ryggar på sina vänner för brinnande livet.

Vore det i Frankrike hade regeringen två ton gödsel att vada hem igenom.

Jämlikheten först