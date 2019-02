Insändare: Unga har liten chans i politiken

Flera tidningar har rapporterat om att det är medelålders män som innehar störst makt i kommunalpolitiken. Inte så märkligt, med tanke på hur yngre förmågor bemöts inom moderpartierna. Det finns gott om unga som gärna vill ställa upp och arbeta politiskt, samtidigt som partierna säger sig ha svårt att rekrytera unga förmågor.

Denna svårighet står partierna själva för. Med jämna mellanrum dyker det upp yngre förmågor som är redo att ta sig an politiska uppdrag, men som bemöts med skepsis, och ren åldersdiskriminering – ”du är för ung”, sägs det indirekt. Jag har själv varit där. De som satt på sina positioner föregående mandatperiod, är mer rädda för att förlora dessa i ny mandatperiod, än benägna att släppa fram yngre förmågor som kan få visa sin potential. Det är under all kritik.

Samtidigt kliar sig dessa medelålders politiker i huvudet och undrar varför unga inte väljer att stanna kvar i småkommunerna efter gymnasieåren. De unga förstår varför: Ni medelålders politiker, vill inte ha in oss i maktens centrum, för att kunna påverka vårt liv i kommunen. Ni stänger dörren till demokratin och ni borde skämmas.

Det är inte märkligt att ungdomar flyttar ifrån orterna, med er inställning och inte heller konstigt att de som finns kvar, inte vill engagera sig politiskt, med er skepsis och åldersdiskriminering.

Linus Eriksson