Insändare. Rätt strömedel gör gödseln bättre

Hästnäringen är en viktig och växande näring som sysselsätter över 30 000 personer i Sverige. Hästar och ridning är också ett av de största fritidsintressena i landet och engagerar över en halv miljon människor.

Men varje häst producerar mellan åtta och tio ton gödsel per år. Det bidrar till övergödningen av både Östersjön och lokala vattendrag, om inte gödslet tas omhand på rätt sätt. Att inte använda gödslet i jordbruket är dessutom ett enormt resursslöseri. Hästgödsel kan minska jordbrukets beroende av konstgödsel, där framställningen av inte minst fosfor är problematisk ur ett hållbarhetsperspektiv. I Jämtland finns det 1 200 stall eller ridanläggningar med cirka 7 000 hästar. De producerar omkring 60 000 ton gödsel per år, som oftast bara ses som ett problem. Att få in en större andel av gödslet i kretsloppet skulle vara en enorm miljövinst. Ett sätt att nå dit är att byta strömedlet i hästarnas boxar.

Vi borde använda stallpellets som komposteras snabbare än exempelvis kutterspån, andelen strö i gödslet är mindre och den totala volymen blir mindre. Dessutom minskar transportbehovet till stallen, eftersom stallpellets tar mindre plats än till exempel spån- och torvbalar. Stallpellets görs på restprodukter från den svenska skogsindustrin, en förnybar råvara, är lättarbetat och dammfritt, vilket ger en god arbetsmiljö för stallpersonal och bra stallmiljö för hästar. Peter Granborn, vd Scandbio