Insändare: Låg aktivitet i SD

Under tisdagens frågestund i regionfullmäktige ställde jag en fråga till Bengt-Åke Arendolf, Sverigedemokraterna.

Först en kort bakgrund:

Under denna mandatperiod (2014-2018) har ledamöter i regionstyrelsen haft 25 procent av heltidsarvode. Det motsvarar ca 13 000 per månad. För det ska ledamöterna förbereda sig, läsa in sig, göra studiebesök och bilda sig en uppfattning om de stora och svåra frågorna de ska fatta beslut om. Regionstyrelsen är regionens regering och därför måste dessa ledamöter vara extra pålästa.

Eftersom jag inte kunde finna någon särskilt hög aktivitet från SD: s sida i protokollen från regionstyrelsen, frågade jag deras representant vilken roll hans parti hade spelat under perioden och vilka förslag han lagt.

Svaret var intressant men skrämmande. Perioden i styrelsen under hade varit mer av en läroperiod…

För mer än 600 000 plus avgifter och reseersättning har Bengt-Åke Arendolf suttit i 48 månader, inte lagt förslag utan haft tiden som en läroperiod. SD framstår mer och mer som ett parti utan kunskap och utan egna uppfattningar – i Region Jämtland Härjedalen.

Margareta Winberg (S)

