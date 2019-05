Insändare: Försvaret är dyrare än redovisat

Som företags- och samhällsekonom tvingas jag att konstatera att samtliga riksdagspartier för väljarna bakom ljuset när det gäller försvarskostnaderna. De är mångdubbelt större än de som redovisas i försvarsbudgeten.

Bara i min hemstad Östersund har de nu nedlagda regementena förorenat stora områden som inte längre kan användas, varken för bostadsbyggande, jordbruk eller rekreation. Dessa förluster av allmän egendom har aldrig redovisats i försvarsbudgeten eller på annat sätt.

Nu planeras en ny upprustning där de verkliga kostnaderna inte redovisas.

# Klimatpåverkan av de massiva övningar som kommer att genomföras tillsammans med NATO och övningar som kommer att genomföras för utbildning och bibehållande av värnpliktsförbanden.

# Klimatpåverkan av vapenindustrin som producerar för både inrikes bruk och export.

# Ökad förbrukning av jordens resurser när vi redan har tagit fyra jordklot i bruk.

# Värdefull arbetskraft tas i anspråk för en icke produktiv verksamhet. Arbetskraftens potentiella värde i produktiv verksamhet ska ses som en kostnad.

# Vi utbildar människor som är potentiell värdefull arbetskraft till att döda människor och bli dödade av människor.

# Vi tar ytterligare allmänt ägda markområden i anspråk som skulle kunna nyttjas för jordbruk eller rekreation.

Detta är bara en hastig påkommen tankegång som säkerligen kan kompletteras av de som är specialister på området. Att ett militärt försvar är en ineffektiv och i människoliv kostsamt sätt att förebygga ockupation lär oss historien.

"Sag mir woh die blumen sind?", "When will we ever learn?". Textraden har hundra år på nacken men är fortfarande aktuell.

Överlevare från andra världskriget