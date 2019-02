Insändare: Dags för ett nytt fantastiskt VM

VM-vintern i Jämtland Härjedalen startade på bästa möjliga vis där våra kompisar på fjället visade omvärlden att vi är att räkna med.

När Östersund nu står på tur är det extra viktigt att vi visar omvärlden att vi ska förbli en engagerad och självklar medlem i skidskyttefamiljen.

Därav devisen "With all our hearts" – vilken för oss betyder att vi vill:

# överträffa alla förväntningar på vad ett skidskytte-VM kan vara.

# få flest deltagande nationer genom tiderna.

# göra ett VM även för de som inte tar guld/medalj.

# göra ett VM för hela Sverige.

Skidskytte-VM kommer att upplevas på flera arenor. Tävlingarna på Svenska Nationalarenan medan VM-kalaset – en stadsfest i vinterskrud med musik, underhållning, krogtält och avancerade ljusshower - upplevs i centrala Östersund med Medal plaza framför Rådhuset. Gäster från när och fjärran träffas och trivs och blir förhoppningsvis goda Östersundsambassadörer för framtiden.

Östersund har bestämt sig för att vara en del av skidskyttefamiljen. En roll vi bär med stor glädje. Att stå som värd för VM 2019 kommer på nytt att fylla oss invånare med stor stolthet.

Vi välkomnar den internationella skidskyttefamiljen till allas vårt VM och vi hoppas ni tar chansen att uppleva VM-festen på plats så att vi åter överträffar allas förväntningar på vad ett skidskytte-VM kan vara.

Upplev festen, flaggorna, folket och framgångarna!

We´ll be there

Martin Sahlberg, Ordf Destination Östersund

Bosse Svensson, Kommunstyrelsens ordförande Östersund

Patrik Jemteborn, VM-general för skidskytte-VM