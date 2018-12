Insändare: Cykel inget för fjällen

Jag har vandrat och åkt skidor i Jämtlandsfjällen sedan många år tillbaka. Sista åren har det dykt upp cyklister på vandringslederna. Det uppfattar jag som ett intrång och en stark försämring av vandringslederna. När man vandrar i fjällen vill man uppleva lugn och ro och leva nära naturen.

Det är en mycket läkande upplevelse att gå i orörd natur under några dagar och koppla ifrån vardagens stress. De sista åren har alltfler åter upptäckt fjällvandringen som ett sätt att ta det lugnt och stressa av. En av vår tids folksjukdomar är ju stressen. Nu invaderas dessa lugna vandringsleder av cyklister som far fram i hög fart och för in kraftiga stressmoment för fjällvandrarna. Fjällvandraren måste ständigt ha uppsikt både framåt och bakåt och stanna upp hela tiden för att ej bli påkörd. Cyklarna river också upp kraftiga sår på vandringsleden där det samlas vatten och luktar illa. Vandraren måste gå stora omvägar där cyklarna förstört stigen.

Cyklister hör inte ihop med fjällvärlden. Det går inte att förena cykelturism och fjällvandring. För en långsiktig och hållbar turism för fjällvandring måste myndigheterna och STF stå upp och freda fjällvärlden från cyklism.

Genom att freda fjällvärlden från cyklism så främjas inte enbart en långsiktig och hållbar turism för fjällvandring utan också en långsiktigt hållbar renskötsel.

Kjell Ellert