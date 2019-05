Insändare: Är vissa barn mer värda?

När jag ser på TV om hjälpen till hemvändare från IS- medlemmar och deras barn, undrar jag! Här i vår lilla by i Jämtland bor en kvinna från Eritrea. Hennes 2 barn på 8 och 10 år är insmugglade in i Sudan av mormor och bor nu med en avlägsen släkting som är 19 år .

Hans rum ligger i en huslänga utan el, som bebos av 10 andra personer och endast en toalett. Barnen gråter och kan inte vistas utomhus på grund av oroligheter i Khartoum. I fyra långa år har hon försökt att få hit sina barn, Migrationsverket upplyste henne inte om den nya lagen 2016, annars hade barnen varit hos sin mamma nu.

Tänk dig själv att sakna dina barn i så många år. Mamman tar alla jobb som finns, har olika vikariat, men ingen fast anställning som Migrationsverket envist kräver för att barnen ska kunna återförenas med sin henne.

Var finns barnets rättigheter och FN:s barnkonvention i detta fall.

Jag är både arg och ledsen, och undrar över våra prioriteringar och avsaknad av empati! Barnen och deras mamma kan inte vänta längre!

En orolig ”extra”mamma