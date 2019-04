Insändar: När ska det bli fred?

Sag mir woh die blumen sind

Where have all the soldiers gone

När ska vi nånsin lära oss?

Denna sång som häcklade folkens inställning till krig efter första världskrigets vansinne har sen dess varit och är fortfarande lika högaktuell.

Hela tiden har skickats och skickar det bejublade soldater till krig över hela världen. Det må vara under FN, NATO eller någon annan flagg, det skapar fler problem än det löser. Ändå fortsätter vi med att producera allt fler allt mer förödande vapen. Ändå fortsätter vi med att slösa fler resurser på militär upprustning. Ändå fortsätter vi med att utbilda människor till att ha ihjäl sina medmänniskor.

När ska vi nånsin lära oss?