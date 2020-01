Insändare: Vem behöver en SUV?

Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Nu blir det visserligen allt fler elbilar i den svenska bilparken, och de mindre bensinbilarna blir allt mer bränslesnåla – men de förbättringarna äts upp av det ökade antalet SUVar (stadsjeepar). Dessa stora, tunga stadsjeepar drar mycket mer energi än mindre bilar och ger därmed mycket större koldioxidutsläpp.

Vissa kan ju ha särskilda skäl för att skaffa en stadsjeep, t ex de som har rörelseproblem och har svårt att ta sig in i en lägre bil. Men för de flesta SUV-köpare är det nog bara tuffhet och trendighet som spelar in. Var tredje bil som säljs i EU och Sverige i dag, och varannan bil i USA, lär vara en SUV. Bilföretag kör därför med en sorts dubbelmoral. De utvecklar nya elbilar för att kunna kalla sig miljövänliga, men tar samtidigt också fram nya SUV-modeller eftersom de säljer så bra.

Internationella energirådet IEA har varnat för denna utveckling, som man menar kan bromsa utvecklingen mot en renare och effektivare fordonsflotta. I brist på lagstiftning, och när företagen inte agerar för att ta bort klimatovänliga produkter, så får konsumenterna ta ansvar för att styra utvecklingen åt ett bättre håll.

Ingela Björck