Insändare: Vägeländet i Jämtland

Jag åkte i förra veckan E14 Sundsvall-Järpen, ca 32 mil och väg 336 Järpen-norska gränsen vid Åbo ca 11 mil. Här saknas beläggning de sista 4,5 milen till Norge. I somras tog det ca sju veckor från det att jag påpekade den urusla vägstandarden till de åtgärdade. Då sämre än under tjällossningen. Nu lika dålig igen.

Jämtland exporterar timmer den vägen och exportinkomsterna över tid har mångdubbelt överskridit kostnaden för att belägga och överslitaget på motorflottan som trafikerar vägen. Väl på andra sidan gränsen är vägen belagd igen. Det är dags att säga: Stopp och belägg väg 336.

E14 hade alla hastighetsskyltar från 30 till 100. Ungefär halva sträckan 16 mil var 100-väg. Resten innehöll alla hastigheter från 90 till 30. Det blev 34 inbromsningar och accelerationer som Trafikverket förprogrammerat! Vad säger MP om den miljöpåverkan? Det finns inte en uppsjö av vare sig elbilar eller laddstolpar!

Förslaget att sänka alla sträckor till 80 kommer att innebära en tidsförlust på 24 minuter per resa. Den som pendlar förlorar två timmar per vecka eller 12 arbetsdagar per år på detta tilltag. Bygger man bort fartbegränsningarna så att man kan köra hela sträckan Sundsvall-Järpen med 100 km/tim vinner pendlaren en hel semestervecka per år. Även med dieselbilar blir det en vinst för klimatet. Eller hur MP?

Vill Enerot & co så är det bara att sätta igång. Pengar för ett land med egen valuta finns till allt man vill! Tack och lov att vi inte gick med i Euron.

Sören Monvall