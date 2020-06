Insändare: Vad är yttrandefrihet?

Det var en värmande läsning av artikeln om Rune Fridh i LT:s e-tidning i söndags.. Jag träffade Rune ett antal gånger under 80-talet under trevliga omständigheter och han var verkligen en trevlig och samtidigt underfundig människa. Jag blev emellertid bekymrad över en liten, men ack så viktig, del i artikeln.

Rune är politiskt intresserad och som han säger så är ju allt politik. Men när han är förtroendevald revisor så avgår han för att han enligt vad som står i artikeln ”förväntas skriva på revisionsberättelsen oavsett vad man tyckte.”

Jag har varit förtroendevald revisor i dåvarande Jämtlands läns landsting i åtta år och ordförande i revisionen i Östersunds kommun i fyra år. Under dessa år har jag inte skrivit under någon revisionsberättelse som jag inte själv kunnat stå för. Jag har inte frågat det parti jag tillhör vad de tycker. Jag har därför svårt att acceptera Runes påstående om vad han förväntades göra. Har han frågat sina partikamrater vad det tycker innan revisionsberättelsen getts in?

I dessa dagar attackeras demokratin från alla håll. Många ropar efter en stark ledare, vilket faktiskt är detsamma som diktatur. Även en snickare i en avlägsen del av Sverige kan drabbas i en diktatur. Om Rune i ett Sverige styrt av en diktator hade sagt något negativt om denne så hade han lätt kunnat råkat illa ut. Jämför med Ryssland, Nordkorea, Turkiet, Brasilien m. fl. Om vi vill ha en levande demokrati så gäller det att stå upp för den, inte bara skälla på våra politiker utan välja dem vi tror på och definitivt inte låta någon annan styra vad vi tycker och vill uttrycka. Yttrandefriheten är inget som vi får gratis.

Det har blivit populärt att engagera sig i specifika frågor i stället för i partipolitiken, men då gäller det att ha klart för sig att den möjligheten finns endast i en demokrati och inte i en diktatur. Det är bara i en demokrati som det finns yttrandefrihet.

