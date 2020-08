Insändare: Uppskatta personal utan att skatta

Fram till årsskiftet gäller en tillfällig skatteregel som ger en utvidgad skattefrihet för gåvor till personalen på upp till 1 000 kr.

Det ger arbetsgivare en skattemässigt gynnsam möjlighet att ge en extra uppmuntran till sina anställda under rådande omständigheter. Men syftet med den tillfälliga regeln är dessutom att ge en möjlighet att genom sina anställda stödja det lokala näringslivet, t ex butiker och restauranger. Att utnyttja möjligheten till skattefria coronagåvor ger alltså dubbel effekt – uppmuntran och belöning till personalen för deras hårda arbete under pandemin, men också ett välkommet stöd till de lokala företagen.

Så här fungerar den tillfälliga skattefriheten för coronagåvor:

Skattefriheten gäller upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda under 2020. Detta är alltså en extra skattefri gåva som arbetsgivare kan ge anställda utöver julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva. Skattefriheten för denna extra gåva gäller från 1 juni – 31 december 2020. Gåvan får inte vara ersättning för arbete och precis som för andra skattefria gåvor, får gåvan inte lämnas i form av pengar. Med pengar avses även andra betalningsmedel som kan bytas mot pengar. Gåvan kan bestå av en eller flera olika varor eller tjänster och kan exempelvis vara ett presentkort. På samma sätt som förutsätts för julgåvor ska det vara fråga om en gåva som ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. Om gåvans värde överstiger 1 000 kr beskattas den överstigande delen som lön.

Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB