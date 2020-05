Insändare: Sverige förvånar världen

Sverige har valt en strategi mot coronapandemin, som skiljer sig från resten av världen. I princip gäller att Folkhälsomyndigheten (FHM) och regeringen har vädjat till medborgarnas eget ansvarstagande med frekvent handtvätt, social distans och att folk ska stanna hemma om de har det minsta snuva eller ont i halsen.

Denna strategi har förundrat en hel värld, kanske inte minst eftersom Sverige annars är känt som ett land med en centralistisk kontrollstat.

Exemplen på statlig styrning och kontroll är otaliga: Bilismen är kontrollerad in i minsta detalj, kontrollbesiktningar, typgodkännande, skatteregler, hastighetsbegränsningar, körkort etc, Byggsektorn med en otrolig mängd regler krav och förordningar genom detaljplaner, bygglov, kontroll besiktningar, miljökonsekvensbeskrivningar, slutgodkännanden, mm. Färger och målning där bara vissa färger är godkända av Kemikalieinspektionen, vars reglerande hand sträcker sig allt längre in i privatlivet till exempel vad gäller råttgift. Det får vi inte själva lägga ut längre och är inte lätt att få tag i längre. Anticimex måste lägga ut det på plats och senare sanera. Socialstaten täcker via en otroligt omfattande socialpolitik individens görande och låtande från vaggan till graven. Vi är alla tyglade av en mängd förbud vad gäller rökning, alkoholförsäljning och förtäring, försäljning och köp av sexuella tjänster, mm.

Utifrån denna centralistiska överstatsordning blir coronastrategin mycket svårbegriplig. Hur ska vi förstå detta? Folkhälsomyndigheten drömmar om och hoppas på att Sverige ska uppnå flockimmunitet. Det är osannolikt. Snarare handlar det om flockmentalitet!

Alf Ronnby