Insändare: Svensk sjukvård är mycket bra

Svensk sjukvård är mycket bra.

Forskning och övergripande ledning som i den nu aktuella Coronapandemin. Det finns ännu inte nog vetenskapligt stöd för att omvärdera den tidigare hållningen om att barn är motorn i smittspridningen, enligt barnläkaren och docenten Peter Brodin i immunologi vid Karolinska Institutet. Dagens forskning ger beskedet att inte fler fall av svår sjukdom hos barn, såsom hyperinflammationer, förekommer.

Professor Anders Björkman anser att det är alltid relevant att väga olika lösningar och åtgärder, beroende på smittoläget. Att stänga skolor har ett alltför högt pris. Björkman har hela tiden försvarat skolans och förskolans öppethållande! Det är hela tiden en balansfråga och Björkman har accepterat att det kan medföra mer smittsamhet i samhället, men priset att stänga förskolor och skolor, som man gjort på vissa håll i världen, är för dyrt. Stängda skolor ska ses som en absolut sista utväg. Sista tidens nyvunna kunskaper om gymnasieelevers hälsotillstånd är oroande ! Skolmiljön är mycket viktig för inlärandet!

Regional sjukvård kommer närmare och där vi sedan augusti månad 2020 kunnat följa situationen vid Östersunds sjukhus och speciellt arbetet vid kirurgavdelningen genom chefsläkaren Anna Wargs beskrivning av hur arbetet för alla på avdelningen har påverkats av pandemin. Mångas önskan, som jag delar är att Anna Warg blir kvar vid Östersunds sjukhus och när tiden är inne blir chef för den operativa vården på alla nivåer. Önskemålet är mycket starkt från den personal som har haft förmånen att få arbeta tillsammans med henne.

Den tredje nivån är för mig, de så viktiga hälsocentralerna (HC) där allt kommer så nära. Jag har haft förmånen att vara inskriven vid en landets bästa hälsocentraler, utifrån uppställda kriterier i februari/mars 2020, nämligen Lits (HC). En hälsocentral som våren 2017 hade endast en ordinarie läkare efter två pensioneringar och en läkare som flyttade till Östersund.

Det finns en ideell förening, Litsbadarna, som sedan 2015 har haft Lits HC under luppen. När läkarbemanningen var på väg att försvinna, kallade Litsbadarna på primärvårdschefen Anna Granevärn, som bjöd in föreningens styrelse till ett möte. Resultatet blev bästa tänkbara ! Den nyrekryterade enhetschefen Monika Holmström anställde under hösten 2017 och våren 2018 tre nya läkare och som nu är mycket uppskattade av all personal vid hälsocentralen och inte minst av oss som är patienter där. Bättre än så kan det inte bli, när samarbetet och viljan finns att göra allt till det bästa för personalen och patienterna.

Sture Björk