Insändare: Statens ansvar att se till att offentlig sjukvård fungerar

Läkare och sjuksköterskor har gått samman i ett högst berättigat upprop/uppror mot orimliga arbetsförhållanden vid kirurgkliniken på Östersunds sjukhus.

Kärnan bakom upproret, en allt stramare ekonomisk verklighet har berörts i förbigående. Det torde vid det här laget dock ha framgått för regionledningen att man nått en gräns för specialistvården: nu går det inte spara mera. Utan mera pengar kommer våra politiker att tvingas skära bort delar av verksamheten!

Samtidigt som skatteunderlaget i regionen knappast ökar med en åldrande befolkning, blir sjukvården allt dyrare genom bland annat avancerade behandlingar. Visst är det en paradox att samtidigt som regionen tvingas spara till den grad att patientsäkerheten riskeras och medarbetare säger upp sig på löpande band blir samhällets rika allt rikare! Till exempel förutspår Dagens Industri att andelen dollarmiljonärer i Sverige kommer öka med 40 procent under närmsta fem åren. Sanningen är ju att värnskatten och jobbsktteavdraget minskat statens intäkter med 20 miljarder kronor bara under sista mandatperioden (ETC 28/8). Ekonomer från LO och tankesmedjan Tiden har nyligen visat, att tesen lägre skatt blir självfinansierande då det skulle sporra löntagare att jobba mer, är en myt (DN 25/8) bland annat eftersom höginkomsttagare redan jobbar heltid och i högre grad prioriterar sin fritid.

Den tilltagande vårdkrisen är i förlängningen ett hot mot folkhälsan; det gäller inte bara patienter utan också den personal som nu tvingas bränna ut sig och därför slutar – och det gäller inte bara vår region. När våra egna politiker står handfallna och i princip maktlösa är det regeringens ansvar att ingripa och göra just det som Magdalena Andersson säger sig vilja prioritera, nämligen säkra jobben. Vill vi behålla en offentligt finansierad sjukvård är det ytterst statens ansvar se till att den fungerar. Den enda rimliga lösningen på kort sikt är därför att regeringen träder in och häver regionens budgetunderskott.

Långsiktigt är det svårt att se annan lösning än en statligt finansierad sjukvård!

Mats Hultman

Pensionerad läkare

Frösön