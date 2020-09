Insändare: Snabba ryck av kommunen

Vattenläcka i Odensala måndag morgon, ovanligt mycket vatten på Vinbärsvägen. Efter någon timme var kommunens personal på plats. Diverse mätningar under dagen. Under kvällen SMS till alla boende på Vinbärsvägen: Pga vattenläcka kommer vattnet att vara avstängt from tisdag 0800.

Tisdag morgon 0800 , grävare och maskinist på plats och påbörjar grävning, precis utanför min utfart. Klockan 1000 har han skickligt frilagt vattenledningen på ett grävdjup på ca 3 meter. Två andra påbörjar lagning av läckan, klart 11.00. Vatten i alla kranar 11.15, jag tar en dusch klockan 11.30.

Jag följde arbetets gång på nära håll. Imponerande! Efter tre timmar och 15 minuter fungerade allt som det skall. Bra jobbat ! Inte att förglömma dom två grabbarna som var här under måndagen för att lokalisera läckan. Denna fastställdes på 3 decimeter när. Också det imponerande. Hålet igenfyllt och allt undanstädat under eftermiddagen.

Tack Östersunds kommun och alla inblandade på plats för hög beredskap och skickligt utfört arbete.

Jan Hedving