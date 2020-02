Insändare: Ska fler områden offras?

Nu har alla aktuella myndigheter sagt ja till att Mathias Fredriksson (MF) skall få bebygga mark i ÖSK-området. MF har tagit många stora segrar i längdskidspåren och nu har han även besegrat de östersundare, som velat bevara denna skogsparksmiljö på precis det sätt som kommunens egen ”Översiktsplan 2040” beskriver.

I en del nyhetsmedia beskrivs vi som är emot planerna som griniga grannar, som inte vill ha några nya grannar inpå sig. Inget kan vara mer fel. Tidigt understöddes protesterna av 229 underskrifter, som ville bevara den unika ski in, ski out-möjligheten.

Under processen har det med all önskvärd tydlighet framkommit att två ledande kommunalråd, AnnSofie Andersson (S) och Bosse Svensson (C) hårt drivit denna fråga. Grunden för detta uppkom i samband med att kommunen önskade anställa MF för att driva projektet Ski Tour 2020. Vi har misstänkt någon form av jäv eller vänskapskorruption. Domstolarna har hävdat att detta inte har kunnat bevisas.

Vår tilltro till tjänstemännens professionalitet har fått sig en törn, då de envist hävdat att detta är inom ramen för Översiktsplan 2040. Men samtidigt säger de exakt samma mening, som AnnSofie Andersson flera gånger yttrat: ”Översiktsplanen är inte juridiskt bindande”.

Hur kommer domen att bli över den politiska majoritet som offrat viktiga natur/grönområden reserverade för allmänheten, för att säljas till ett enskilt intresse?

Sten Bredberg

En av sex fastighetsägare, som varit behörig att föra allmänhetens talan