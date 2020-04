Insändare: Service dras in i Krokom

De styrande samverkanspartierna i Krokom har beslutat att dra in medel till konsumentvägledaren i länet, vilket innebär att vi nu står utan en sådan tjänst i Krokom. De har dock bäddat in denna indragning så noga i sin budget att det inte går att läsa sig till det, vilket gör att det blir svårt att granska vad som egentligen pågår.

Vänsterpartiets roll i Krokom är att som opposition aktivt och kritiskt granska de styrande samverkanspartiernas (C, M, Kd, Mp) beslut, men även att komma med konstruktiva förslag. När V ställde frågor kring hur det har gått till när man tagit bort medel till konsumentvägledaren framgick det att det inte var tydligt beskrivet i budgeten. Att oppositionen via media får läsa sig till vad som händer i vår kommun, utan att ha en chans att bemöta det innan det är för sent att protestera mot, är ett klart bekymmer.

Man motiverade sitt beslut om indragna medel med att kommunens invånare skulle kunna vända sig till andra konsumentvägledande tjänster, men alla har inte förmåga att nyttja dessa tjänster – en del behöver mer personligt stöd än vad den nationella vägledningen kan ge. Vissa har också behov av fysiska möten och inte enbart vägledning via telefon. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättningar eller med språksvårigheter.

Konsumentvägledaren har uppfyllt en viktig roll i vårt län. Att sätta käppar i hjulen för en sådan tjänst och se det som en ”besparing” i kommunbudgeten kan komma att visa sig vara en kortsiktig dyrköpt läxa för samverkanspartierna.

För Vänsterpartiets kommunfullmäktige grupp Krokom

Marie Svensson, Mona Puttick, Nehro Mostafaee, Krister Lundström