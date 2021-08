Insändare: Pust för tågbiljett

Jag måste få berätta hur det gick med tågbiljetten till Stockholm.

Jag hade uppfattat det så, att jag skulle få faktura och kunna göra bankgiroinbetalning till SJ för min resa till Stockholm. Posten kom. Inget brev. Jag ringde SJ och fick nummer 58 i kön. Efter cirka två timmar blev jag uppkopplad till kundservice. Jag redogjorde för mitt ärende och uppgav mitt personnummer och berättade att jag blivit lovad faktura med anvisning till bankgiro.

Servicemannen förklarade att jag nog missförstått det hela och endast kunde betala, om jag kunde legitimera mig digitalt. Det kan jag, svarade jag. Jag har kort som sitter i dosa, som är kopplad till dator med sladd. Nej det ska vara mobilt id.

Jag förklarade vidare att jag kunde lägga pengar i kuvert och betala kontant. Det förslaget nonchalerades helt, men han uppmuntrade mig med att biljett kunde köpas på Pressbyrån. Jag har 11 mil till närmsta pressbyrå. Cykel? Inga mer förslag. Ingen adress att skicka pengar till. Thank you and good bye.

Tur att jag hade besök av min unge vän från Iran, som kan sådant här med mobilt id, digital smartphone och moderniteter, fjärran från en gammal man i Huså. Han löste min biljett och jag skickade pengar från banken till hans bankkonto.

Vad är det som händer? Är det bra med denna organiserade förändring, som jagar undan den äldre befolkningen? Det känns som att man håller på, att steg för steg ta möjligheter ifrån oss till ett fullvärdigt liv. I onödan?

Börje Forsberg i Huså