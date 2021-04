Insändare: Provocerande vd-lön i coronatider

Vad kan en vd på Jämtkraft uträtta under sin arbetsdag som är värt 185 000 kr i månaden? Vän av ordning säger säkert att man inte kan jämföra löner, men det är oerhört provocerande med en sådan lön, när man tänker på vad vårdpersonal uträttar under sina arbetsdagar, speciellt nu under Corona. De arbetar för att rädda liv! Ge dem högre löner, värdera deras insats högre.

Dessutom är det vi Jämtkraft-kunder som får betala, bland annat med elskatt och avgifter, på redan skattade pengar. Skatten på min lön betalar jag gärna för att få till exempel sjukvård.

Tack för mig.

Uppretad