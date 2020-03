Insändare: Primus förskola nedläggningshotad – varför är det barnen och deras framtid vi ska spara in på?

Förskolan Primus på Frösön är nedläggningshotad. Vi blev informerade om detta förslag på morgonen den 9 mars strax innan vårdnadshavarna fick samma information. Det gick sedan ut i media vid lunchtid. Vi har fortfarande inte fått någon information om vad som händer med oss personal om förslaget klubbas.

Vi undrar hur de som lagt fram förslaget resonerar? Det dras in på det ena och det andra för att spara men det kommer bara bli dyrare i längden. När de lägger ner de små förskolorna kommer de kanske spara just nu men de kommer inte spara på framtiden. Om vi ska komma tillrätta med de behov barnen får senare i skolan är det betydligt dyrare, varje satsad krona i förskolan är en besparing senare i utbildningssystemet. Att det sparas in på det mesta kommer inte locka fler att utbilda sig till förskollärare och det kommer inte öka kommunens attraktivitet för barnfamiljer. Det råder brist på utbildade förskollärare och snart går många i pension. Utbildade förskollärare kommer att sluta eller bli långtidssjukskrivna. Det blir en alltför slitsam och otacksam arbetsmiljö när det hela tiden ska sparas på personalens och barnens bekostnad.

Trots Skolverkets riktlinjer (1-3år: 6-12 barn, 4-5 år: 9-15 barn) är det oftast 18 barn på en avdelning. Hur ska vi nå Skolverkets riktlinjer och få en bättre förskola för barn och personal om vi stänger ner förskolor?

Vi skulle uppskatta om de som tar dessa beslut som påverkar så många kommer ut och ser verkligheten. Vi har redan behövt spara in på så otroligt mycket. Köpstopp är till exempel mer en regel än undantag i förskolans värld. Varför är det barnen och deras framtid vi ska spara in på. Det är barnen som är vår framtid och det är de vi ska ge varje möjlighet att utvecklas till trygga individer som en dag ska ta över samhället och ta hand om oss när vi blir gamla.

Förskolor försöker ofta motverka smittspridning av olika slag såsom magsjukor och förkylningar. Nu är förhindrandet av smittspridning högst aktuell i och med coronaviruset. Samhället försöker minska sammankomster med för många människor. Där har en liten förskola en stor fördel. Blir inte barnen sjuka lika ofta behöver inte vårdnadshavare vara hemma för vård av sjukt barn och de kan istället arbeta.

Vi kan med stolthet säga att vår förskola håller hög kvalité. Vi bedriver undervisning enligt läroplanen och vi har mycket nöjda vårdnadshavare med trygga barn. Vi upplever att det är ett väldigt stort misstag att lägga ner en förskola som är så framåtsträvande som oss.

Sanna Modin, förskollärare

Lisa Palmqvist, förskollärare

Anneli Noakes, förskollärare

Ebba Lindman, förskollärare