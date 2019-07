Insändare: Låt flyktingarna stanna

”Trycket mot Sverige har varit för hårt. För många flyktingar söker sig hit och risken är stor att ännu fler kommer att söka sig hit. Vår ekonomi klarar det inte. Ett uppskov borde gott kunna åstadkommas i flyktingpolitiken så att trycket mot Sverige minskar.”

När yttrades det i riksdagen? Inte 2015 eller 2016 utan 1937. De som kom till Sverige då var i stor utsträckning judar som flydde från Hitlers Tyskland. De ansågs inte som ”riktiga” flyktingar. De flydde ”bara” från religiös förföljelse. ”Riktig” flykting var bara den som flydde av politiska skäl.

Fler argument ur riksdagsdebatten: ”Ett ensamt land kan inte ta på sig uppgiften att vara en humanitär stormakt. För övrigt verkar de flesta av flyktingarna vara lyxflyktingar som söker sig hit på grund av vårt välstånd.”

Argumentationen verkar bekant. Även i dag ”översköljs” Sverige av flyktingar som bara vill komma hit och leva på bidrag. Gränserna stängs liksom på 30-talet. 2005 bad Göran Persson om ursäkt för 30-talets flyktingpolitik. Kommer en framtida svensk statsminister att känna sig manad att be om ursäkt för dagens flyktingpolitik? Det bästa är om dagens svenska politik ändras innan det är för sent. På så sätt kommer ingen framtida statsminister att behöva be om ursäkt.

Många av dagens flyktingar kommer från Afghanistan, ett land i krig där olika grupperingar slåss om makten. Enligt Migrationsverket är det inte farligt för alla och envar att åka tillbaka till Afghanistan. Vi ska dock komma ihåg att det fanns de som överlevde de tyska koncentrationslägren, så det var inte farligt för ”alla och envar”.

Upprepa inte 30-talets misstag!

Låt dagens flyktingar stanna!

Sigbritt Herbert

#femövertolv