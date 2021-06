Insändare: Lämna inte hunden i en varm bil

Nu när graderna stiger utomhus är det viktigt att folk är noga med att aldrig lämna sina hundar i bilen, ens för några minuter, och att de hjälper hundar som råkar ut för denna situation.

Höga temperaturer kan orsaka hunden stress och fysiska skador som kan bli permanenta eller till och med livshotande. Vid 26 grader utomhus kan temperaturen i en parkerad bil nå 70 grader inom bara några minuter. Hunden kan bara svalka sig genom att flåsa. Även i skugga kan hundar som lämnats i bilen på kort tid drabbas av värmeslag, och få hjärnskador eller dö till följd av det

Om du får syn på en nödställd hund i en bil så ta registreringsnumret, försök nå ägaren och kontakta lokala myndigheter.

En hund som uppvisar tecken på värmeslag – såsom rastlöshet, ansträngt flåsande, kräkningar, apati eller brist på koordination – bör omedelbart tas till en skuggig plats. Stabilisera hundens temperatur genom att ge vatten och lägga en kall handduk över djurets huvud och bröstkorg, eller sänk ner hunden i ljummet (ej kallt) vatten. Ta sedan hunden till veterinär.

Sascha Camilli

Media & Special Projects Coordinator

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)