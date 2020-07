Insändare: Lämna inte ditt djur i en varm bil

Nu när det varma vädret har kommit för att stanna i några veckor och nya riktlinjer på grund av covid-19 resulterar i längre köer för dem som uträttar ärenden så kan 2020 mycket väl bli det dödligaste året för hundar som lämnas i heta bilar.

Höga temperaturer kan orsaka värmeslag för djur med permanenta skador och till och med död till följd. Att undvika detta är enkelt. Se till att du aldrig lämnar dem i en parkerad bil när det är varmt, även om det bara är för en kort stund med några fönster öppna. Om det är 26 grader ute så är temperaturen i en bil i skuggan 32 grader, och om bilen står i solen kan temperaturen inne nå 70 grader.

En hund som sitter fast i en parkerad bil kan drabbas av värmeslag inom några minuter – även om bilen inte står parkerad i direkt solsken – i motsats till människor så kan hundar endast kyla ner sig genom att flämta. Snälla, lämna djuren hemma istället.

Bara en kort period utsatt för direkt solljus och hett väder kan få livshotande konsekvenser, men om djuren måste vara utomhus så se till att de har tillgång till stora mängder vatten och skugga.

