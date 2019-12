Insändare: Handla lokalt till jul

Nu när vi närmar oss jul så vill vi politiskt engagerade slå ett slag för våra företagare i Jämtland/Härjedalen som producerar och levererar en mängd olika livsmedel till julhandeln.

I synnerhet är det vår basnäring, jord- och skogsbruk, som står för en stor andel när många hem ska pyntas med en gran eller mat till julbordet. Därtill kommer alla typer av förädlare, hantverkare och krögare. Förutom själva produkterna, så finns det en stor grupp som arbetar med att arrangera julmarknader, liksom all den personal i service- och livsmedelsbranschen som arbetar hårt i dessa tider för att möta upp konsumenternas behov.

Det vi vill påminna om är att när hjulen snurrar, är det mycket viktigt att vi stödjer våra lokala företagare. Det kan vi göra genom att besöka lokala julmarknader, inhandla julmat på gårdsbutiker, handla via reko-ringar, eller efterfråga lokalt hos våra livsmedelskedjor.

Svenska livsmedel håller hög kvalitet vad gäller djurvälfärd och miljö, och desto närmare man kan handla maten ifrån desto bättre. Julen är en av årets största mathögtider och sätter stort avtryck sett ur miljömässiga aspekter. Vi har stor chans att minimera våra utsläpp samtidigt som vi visar på ekonomisk vilja att bidra till en starkare välfärd i regionen genom att konsumera från våra egna producenter. Det gäller inte bara under julen utan, även året runt.

Det tjänar hela Jämtland/Härjedalen på.

Linn Aldén (C), Johannes Andersson (C), Jörgen Larsson (C), Håkan Larsson (C)