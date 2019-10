Insändare: Finns en plan för Östersunds hälsocentraler?

Under valrörelsen menade Centerpartiet att det nu var dags för transparens och samarbete i Region Jämtland Härjedalen. Efter valet har det blå-gröna styret istället gjort helt tvärt om.

Under regionfullmäktige berättar Christine Persson (C) att ”Det pågår ett arbete gällande strukturen i primärvården i Östersund”. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C) säger också i en intervju i ÖP att ”det finns massa tankar och planer” gällande hälsocentralerna i Östersund. Detta efter att det blivit känt att hyresavtalet för Z-gränds hälsocentral sagts upp.

Menar Centerpartiet verkligen allvar med transparens och samarbete är det nu dags att börja berätta om vad som ska hända med Östersunds hälsocentraler.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Region JH