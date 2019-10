Göran Greider är klok som vanligt när han i LT i går skriver om av honom förespråkad S flyktingpolitik.

Han glömmer dock en logisk länk i sitt resonemang för en fortsatt restriktiv mottagning. Om vi får stopp på den arbetskraftsinvandringen som av oseriösa arbetsgivare missbrukas får vi plats med fler flyktingar för att fylla vår arbetskraftsbehov.

Tiotusentals arbetsföra per år lär behövas under all överskådlig framtid.

Kick Leijnse, vänsterekonom