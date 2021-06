Insändare: All heder åt Vänsterpartiet

All heder åt V för att de faktiskt visar att det finns politiska partier som faktiskt håller vad de lovar.

Ingen har väl missat vad som skedde i måndags. Historiskt var att för första gången fick en regering foten av riksdagen. Historiskt var också att faktiskt ett parti gjorde vad de lovat.

Valet 2018 fick Stefan Löfven bilda regering med hjälp av Vänsterpartiets mandat. För det hade V två krav, varav det ena var att inte införa fri hyressättning i nybyggda hus. Juni 2021 så gjorde sossarna exakt just det även om Centerpartiet också hade det som ett krav. Sossarna gick då ut och tyckte att man ska hedra överenskommelser då de kommit överens i januariavtalets 73 punkter.

Ironiskt tycker jag och talande för hur tillförlitliga sossarna är. Man lovar någon 2018 en sak och lovar något annat till en annan 2021 som går stick i stäv. V däremot lovade en sak 2018 och höll löftet 2021. Det är skillnad det och jag är glad för alla tre miljoner svenska hyresgästers skull.

På söndagens pressträff så tyckte både Stefan Löfven och Annie Lööf att de två själva hade kommit på en idé. De hade kommit på en annan lösning inom V:s krav. De skulle låta Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna försöka hitta en lösning själva. Såklart utan att erkänna att det kravet var anledningen till det. V skulle ju hållas utanför allt bestämmande sas det, men ändå, hade det inte varit för V:s krav hade de aldrig försökt ändra sin punkt från början. De lyckades dessutom under frågestunden inte svara på en enda fråga.

Hyckleri och svek. Skylla ifrån sig, peka finger och säga att V skapat den situation de nu befinner sig i. Det är ju faktiskt de själva som skapat den när de lovar en sak 2018, bryter löftet 2021 och klankar på den som håller sitt löfte till sina väljare under samma tid.

Snyggt jobbat…

En man av folket