Insändare: Älgjakt under parningstid?

Nya regler och tider för älgjakt kan medföra att älg får jagas under älgens tid för parning.

En ny jaktförordning börjar gälla från den 1/7 detta år. Jaktförordningen styr bland annat tider för när jakt får pågå. De nya reglerna innebär generellt att älgjakt är tillåten från 1 september till 31 januari. Uppehåll i jakten om högst 14 dagar kan beslutas genom Länsstyrelsen under tiden för parning. Det Länsstyrelsen har att ta ställning till vid ett sådant beslut, är om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg inte försvåras.

Att freda älgen liksom annat vilt från jakt under tiden för parning har alltid varit en etisk fråga. I den nya Jaktförordningen ställs inget sådant krav utan det som kommer att styra ett beslut om uppehåll i jakten under tiden för parning kommer att vara möjligheterna att uppnå beslutade mål för avskjutningen.

Den tidigare förordningen reglerade inte heller att älgen skulle vara fredad under tiden för parning. Regleringen var då att jakten skulle ske under en eller flera perioder under den allmänna jakttiden samt att de sammanlagda jaktdagarna skulle överstiga 70 jaktdagar. Länsstyrelsen beslutade om dessa perioder och i Jämtland har det alltid varit uppehåll i jakten under tiden för parning. Jag utgår ifrån att denna ordning grundade sig på etiska värderingar.

I den nya Jaktförordningen är dom allmänna jakttiderna satta så att viltet är fredat under parningstiden förutom älgen.

Bengt Stadin