Inget midsommarfirande på Stocke Titt: ”Vi vill ju inte orsaka ökad smittspridning”

Hembygdsföreningen väntade in i det längsta med att ställa in midsommarfirandet på Stocke Titt som brukar dra en publik på runt 2 000 personer. De hoppades att smittläget skulle förbättras och att förbudet mot folksamlingar större än 50 personer skulle hävas. Men så blev det inte. På måndagen hade styrelsen för hembygdsföreningen möte och tog beslutet att ställa in.

–Det känns väldigt trist, men vi hade inget val. Vi vill ju inte orsaka ökad smittspridning. Det säger ordförande Bengt Magnusson.

Det blir inget digitalt alternativ till dans kring stången men kaféet och utsiktstornet kommer att hålla öppet som vanligt. Där är det smittsäkra avstånd och hänsyn som gäller.

För egen del kommer han nog att gå till Stocke Titt, bara för att titta till platsen. I minst 30 år har han och familjen firat midsommar afton där, så det känns ovant att göra något annat. Men det finns ju mycket att ta sig för i det jämtländska sommarlandskapet, säger Bengt Magnusson, som att vandra eller plocka midsommarblommor. Han hoppas innerligt att coronapandemin är över till nästa år.

- 2021, då är det midsommarfest igen!