Ingen SM-framgång för bröderna Djuse – andraplats som bäst i ungdoms-SM

Oktoberlördagen på Åby – som innehöll åtta SM-lopp – blev en ordentlig skrällparad inom V75. Ja, det var så många "bomber" som levererades att ingen tippare lyckades pricka in sju rätt.

Den uteblivna utdelningen går därmed vidare till nästa lördags V75 på Romme.

Den största skrällen kom i sto-SM där Ulf Ohlsson/Global Upper Style drog fördel av en oväntad galopp på favoriten Mellby Free/Örjan Kihlström. Oddset skrevs till otroliga 80.47 – historiens största skräll i loppet.

– Det här var fantastiskt roligt, sa Ulf Ohlsson enligt Travronden.

Den näst största skrällen kom i monte-SM där en nästan ospelad Bonnies Celebrity/Tova Bengtsson vann till 24 i odds, efter ledning hela vägen.

Oväntad var även Henriette Larsens seger med Get Ready On Tour i ungdoms-SM. Ekipaget fräste förbi Magnus Djuse/Eclipse Am på Open Stretch-spåret och vann med en halv längd till 14 i odds.

Eclipse Am såg annars ut att kunna vinna, men problemet var kanske att Djuse och Victor Rosleff/Key Mom, jagade "livet ur varandra" på upploppet.

Det var Henriette Larsens andra seger i ungdoms-SM.

– Jag försökte vara spårsnål runt sista sväng då jag visste att Open Stretch skulle komma, sa Henriette Larsen i Travronden.

Storfavoriten Mellby Granat/Mats Djuse tappade tidigt tempot, men kom starkt och slutade fyra.

Östersundsbröderna Djuse fanns med i flera lopp, men utan att få till någon fullträff. Bäst var alltså Magnus Djuse med sin andraplats i ungdoms-SM.

Lärlings-SM var annars en ypperlig möjlighet till framgång och här såg det länge väldigt positivt ut för Magnus Djuse/Dexter Brick. Det blev tidigt ledning, men strax före mål blev ekipaget passerat av två motståndare.

Återigen var det Open Stretch-spåret som blev Djuses fall. Maggie Cash/Victor Rosleff exploderade i en rasande spurt och skar mållinjen först, precis före Findus M och med Dexter Brick som trea. Mats Djuse/Emmeline Follo slutade sjua.

Den avslutade möjligheten hade Magnus Djuse i SM Guld/V75-7, med 500 000 kronor i förstapris. Mr Golden Quick var dock utan segerchans. Det hela blev till en överlägsen seger för Milliondollarrhyme/Fredrik Larsson.