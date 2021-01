Ingen misstanke om brott i samband med restaurangbrand i Vemdalsskalet

Det var vid klockan sju som larmet angående rökutveckling i byggnaden inkom till räddningstjänsten.

När räddningstjänsten anlände till restaurangen så såg de rök som kom ut vid knocken på fastigheten och de gav sig då i kast med att försöka gå in med rökdykare.

Snart kunde det konstateras att det redan fanns brandhärdar i väggar och tak och trots idogt arbete på platsen gick fastigheten inte att rädda.

På söndagens eftermiddag så meddelade räddningstjänsten i Jämtland att byggnaden var bortom räddning och att den skulle komma att få brinna ner under ordnade former under deras bevakning.

Agneta Brovinuis är förundersökningsledare i bland annat Härjedalens kommun. Hon kunde på tisdagen meddela att det inte fanns någon misstanke om brott i samband med branden och ingen förundersökning har inletts i samband med den.

Varför det började brinna har man inte lyckats att klarlägga.