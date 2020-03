Ingen fest utan kolbulle i Järpen – Erics lite hemliga recept nådde stor framgång: ”Jag har fått det av min far”

Runt ett femtiotal besökare hade sökt sig till Tossögårdens arbetslivsmuseum för att smaka på Eric Jonssons kolbullar vars goda rykte har spritt sig i området.

Ordförande för föreningen, Staffan Lindberg berättar att de brukar arrangera kolbullsförsäljning tre gånger per år - vid den årliga julmarknaden, under nationaldagsfirandet och under sportlovet under en dag som de valt att kalla kolbullsdagen. Och den gamla skogshuggarmaten är omåttligt populär varje gång.

– Det är fantastiskt, det är fjärde gången i rad vi kör på sportlovet och att det kommer en 40 till 50 personer på en vardag är fantastiskt, säger han.

Enligt Staffan är tillställningen mycket bra för hela Järpen då det både engagerar och organiserar ett stort antal bybor som hjälper till med försäljning av både kaffe och kolbulle.

Eric Jonsson är mannen bakom de populära kolbullarna som sålde som smör i solsken denna vintriga dag. Med gjutjärnspannan i högsta hugg stod han tillsammans med ett par föreningskollegor och stekte kolbullar för fulla muggar.

- Jag har ett recept från min far som jobbade i skogen från 1920-talet, berättar Eric Jonsson samtidigt som han med van hand vänder en kolbulle.

- Egentligen ska det vara amerikanskt fläsk i en kolbulle, men det är så dyrt så vi använder svenskt istället, från Trångsviken. Och så använder vi rapsolja och smör, säger Eric Jonsson.

- Var hemlig med receptet, ropar en kollega till Eric som står och tar betalt.

Även om det exakta receptet är lite hemligt så delar Eric Jonsson med sig av ett knep för att få den perfekta kolbullen med fläsket precis lagom fördelat.

- Först börjar man med fettet, sedan ett mått med smet och sedan fläsk och till sist resten av smeten. Då hamnar fläsket i mitten av bullen och så bränns det inte.

- Och så ska pannan vara väldigt varm och kolbullen ska stekas över öppen eld så man får lite röksmak, berättar Eric Jonsson.

För att hinna med har han hjälp av Björn Häggström som också står och steker bullar. Han berättar att tillaga kolbullar kan vara ganska krävande - och varmt.

- En gång höll vi på att svimma av värmen. Och en gång stod Eric så nära elden så pass länge att han fick brännskador på magen, säger Björn med ett flin.