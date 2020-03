Ingen coronavård för tillresande turister – Landshövdingen: "Man får fatta sitt beslut på egen risk"

I nuläget ser det ut som att länets skidorter kommer kunna fortsätta hålla öppet under påskveckorna. Men kraven på besökarna är hårdare än vanligt. Länets sjukvård, som bedöms vara under stor ansträngning under perioden, kommer dimensioneras upp under perioden för att kunna möta ett ökat patientunderlag samtidigt som coronakrisen hanteras.

– Vi har haft nära dialog med Folkhälsomyndigheten under en tid, säger Jöran Hägglund, landshövding. Den har handlat om vad man kan göra gemensamt för att fortsätta verksamheten men ändå minimera smittspridningen. Folkhälsomyndigheten lägger inga förslag att stänga ner skidanläggningar utan tycker att det arbete som gjorts är bra steg på vägen. Däremot delar vi Folkhälsomyndighetens bedömning att människor ska tänka över riktigt noga om varje resa är riktigt nödvändig.

– Utgå från att annan vård utöver det som normalt hör till fjällbesök, det vill säga att man ramlar i backen, kan man inte räkna med att man får på orten där man är utan då får man resa tillbaka till sin hemregion, säger han och tar smitta och influensa som exempel på det man får ombesörja själv.

– Utgå också från att den typen av resor inte går att ordna i kollektivtrafik, utan den måste man lösa på annat sätt. Man får fatta sitt beslut på egen risk, säger Jöran Hägglund

Regionen laddar ändå upp för ett utökat patientantal i samband med påskhelgerna. Samtidigt som smittspridningen i bland annat Åredalen skjutit fart.

– Vi vet att vi har en samhällsspridning i området kring Åre, säger Hans Svensson, regiondirektör. Hälsocentralen i Åre har också flaggat för ett ansträngt läge och att de är bekymrade inför den kommande påskhelgen. Vi kommer att förstärka med personal i de områden vi bedömer behöver det. Det här är dagsläget och vi kommer komma tillbaka till hur det ser ut med resurser i givna områden. Jag vill också rikta en tanke och ett stort tack till de som arbetar inom vården som varje dag tar hand om det som vi planerar och det som behöver genomföras, säger Hans Svensson.