Ingemar Lind: Den vackraste doldisen i drömmarnas skog

Phii-tit-tithii... En vissling så högt på tonskalan att jag, vid min ålder, har svårt att lokalisera varifrån den kommer. Det är järptuppen som låter. Phii-tit-tithii... Nästan i tonhöjd som kungsfågelns motsvarande sångstrof. Jag har kommit in i mina drömmars skog. Ännu en gång är jag på väg till mitt möte med lavskrikan. Men phii-tit-tithii... Järptuppen som sitter någonstans i närheten, honom måste jag bara få se. Han är nämligen bland de vackraste i fågelväg jag vet. Mina möten med den lille hemlighetsfulle hönsfågelns har inte varit många, det skall jag villigt erkänna. Trots att tuppen och hans höna stannar i sitt revir hela året är det inte bara att ge sig av och vara säker på att få kontakt. Nej, många gånger har jag smugit, följande deras slingrande spårlöpor mellan gammelgranarna. Jag har letat i den djupa bäckravinen, en naturtyp som, enligt litteraturen, skall vara något av favorittillhållet för järpen. Men där har jag enbart sett spår, plus någon liten spillningshög som berättat att, jadå, någonstans i närheten finns de, men var? Jag har även under vårvinterns skidturer i denna skog använt mig av lockpipa. Endast en gång under alla dessa år har jag fått svar.

Jag minns att det var en stilla marsdag för ett par år sedan. Det var förresten just i den här delen av skogen. Jag kom skidande på väg mot mitt vanliga möte då jag korsade ett, som jag bedömde, alldeles färskt spår, och inte bara ett, utan avtrycken av två fåglar. Eftersom järpen har ett mycket speciellt sätt att gå plus att spåren av rätt storlek kunde jag vara säker på att det var just dessa små hönsfåglar som gått ut och in mellan de yviga grangranarna.

Trots att jag var sen till mitt möte hoppades jag att mina fågelvänner skulle ha överseende med min eventuella sena ankomst. Förresten, de skulle säkert söka upp mig om de var för hungriga. Nåväl jag följde som sagt efter spåren i det lösa snötäcket. Fram och åter mellan nedhängande grenar gick deras spårlöpor. Plötsligt bullrade det till av flyende vingar. Ett burr-burr-burr. Vingslag omväxlande med korta glidpartier. Typisk järpflykt. Hade jag nu skrämt bort dem för alltid genom min kanske lite för ivriga framfart. Hur skulle jag nu göra. Följa efter eller avvakta? Jag bestämde mig för det senare. Låt naturen komma till Dig var ett råd som plötsligt dök upp i min hjärna. Ett råd som många gånger hjälpt mig när jag blivit för ivrig. Jag hade lockpipan med mig. Det var värt ett försök. Phi-ti-ti... Det lät nästan som en järptupp. Burr-burr, och där kom han. Dryga 30 meter bort landade han och med sträckt hals, halvvägs gömd bakom en granstam betraktade han naturfilmaren. En knapp minut varade detta möte innan han smög därifrån.

Kanske var det fel årstid? Ty det är nu i september som järptuppen uppvaktar sin höna. Det är även nu som revirgränserna stakas ut. Phii-tit-tithii... Försiktigt, oändligt sakta smyger jag fram mot den visslande fågeln. Denna dag har jag även min kamera med mig. Tänk om... Plötsligt ser jag honom där han sitter uppflugen på en omkullfallen björk. Phii-tit-tithii... Han spänner ut bröstet, trycker in huvudet mot halsen, öppnar näbben på vid gavel och phii-tit-tithii. Ut ur gapet kommer så denna ljusa veka visselsignal. Så här på nära håll är den ändock genomträngande. Säkert är den anpassad till järpörat och inte till människans dito.

Jag tror ändå inte att det är den här sången som imponerar på hans höna. Nej, järptuppen lever nog på sitt utseende. Han är en doldis i mina drömmars skog och kanske är han den allra vackraste. Phii-tit-tithii...