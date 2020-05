Ingemar Lind: Äntligen är han här midnattssolens mästersångare, Norrlands näktergal

Så har han då äntligen kommit. Midnattssolens mästersångare. Fågeln med de hundra tungorna, som samerna kallar honom. Norrlands näktergal. Jag tycker dock att det vedertagna namnet blåhake passar väl så bra. Jag sitter ännu en gång uppe på Flatruet, även om jag, vad gäller blåhaken, har honom på närmare håll. Ett år häckade han till och med på tomten hemma i Tänndalen.

Ändock är mötet med denne mästersångare av speciell känsla just här uppe på Flatruet. Kanske för att sikten är så obegränsad här. Det känns att man är högt uppe. Långt i fjärran skymtar jag Helags, den högsta fjälltoppen söder om polcirkeln. 1797 meter. Längre mot söder kan jag ana Mittåkläppens klassiska silhuett. Den är inte lika typisk från det här hållet men ändock lätt igenkännlig.

I en mjuk båge porlar den lilla fjällbäcken runt min tillfälliga rastplats. Här har jag suttit många gånger i maj månad och jag måste tillstå, jag har sällan, eller aldrig, lämnat platsen besviken. När man sitter så här ensam på fjället vid en liten bäck kantad av blommande gula videbuskar och med den verklige mästersångaren som solist, då kan man inte vara besviken. Det är en perfekt blandning av ljud. En gammal, utfärgad blåhakehane som solist, med fjällets alldeles egna ackompanjemang. Den porlande lilla fjällbäcken, en och annan svagt surrande insekt, en knappt hörbar fjällvind. Detta är fjällets egen musik när den är som allra bäst.

Har man tur sätter sig sångaren i närheten, ibland högst upp i busken, som om han ville visa sin färgprakt för hela världen. Men det är nog framför allt för sin utvalda han sjunger och även visar upp sig i all sin skönhet. I nattens mörker, med vägledning av stjärnbilderna, men framför allt med hjälp av jordens magnetfält, har han nu äntligen hittat hem.

Det är så märkligt detta med fåglarnas förmåga att hitta. De allra flesta verkar ha någon form av inbyggd kompass. Hur kan de annars hitta? Hos till exempel blåhaken lär det finnas något som kan karaktäriseras som en kompass och den sitter i undernäbben. Hur man nu kunnat lista ut det. I vilket fall som helst är det med den han hittar vägen. Han kan dock inte flyga i kompakt mörker utan måste på något outgrundligt sätt kunna se jordens magnetfält.

Förra året i slutet av sommaren efter bara fyra månaders vistelse till fjälls vände han kompassen mot sydost och startade sin resa mot övervintringsområdet. Det ligger någonstans i Indien eller Pakistan många hundra mil från Flatruet. Där tillbringade han vår vinter. Men när längtan hem så småningom blev för stor vred han kompassen mot nordväst och startade så resan mot fjället.

Ensam har han flugit dessa hundra mil för att komma hit. Det måste bero på att han, liksom jag, älskar just den här delen av världen. Detta är hemma. Där jag nu sitter försöker jag känna igen de olika avsnitten i hans sång, försöker lyssna mig till om det är samme hane som förra året. Jag vill gärna tro det.

Det är i alla fall en mästersångare som håller mig sällskap. Han härmar och broderar, smyckar ut stroferna på ett fantastiskt sätt. Inte undra på att hans hona stannat här. Det är inte många av traktens alla blåhakar som kan mäta sig med just denne fjällets egen juvel. Ljudet av den lilla silvertriangeln återkommer han till ofta. En specialitet för just blåhaken och extra fint utförd av just sångaren vid min sida.

Solen hann redan ta farväl för denna majdag innan jag lyfte på mössan, bugade, och motvilligt lämnade honom. Det sista jag hörde var den ljusa silvertriangeln.