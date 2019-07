Ingemar Lind: Alla klarar inte av att bara sitta på en stubbe i skogen

Årsvarvet har vänt. Vi går nu mot mörkare tider. Det känns visserligen inte så när jag, ännu en gång, går här i mina drömmars skog. Det mesta av fågelsång har tystnat men fortfarande är det nordiska sommarljuset påfallande även här inne bland de lavbehängda granarna. Jag tar vägen förbi gammeltallen, den som tjädern brukar sitta i, men inga spår syns denna gång, han har tydligen bytt matplats.

Jag sätter mig på en stubbe och tar in alla intryck, inte minst då dofterna. Jag njuter. Luften är helt stilla men det känns ändå inte kvavt, bara så härligt somrigt varmt. Det är så här jag önskar att alla människor någon gång skulle få känna just närkontakten med naturen. Att kunna få sitta på en stubbe i sina drömmars skog och bara få vara. Inte alla klarar det. Jag har under åren mött många så kallade storstadsmänniskor som faktiskt känt både rädsla och ångest av att sitta tysta en stund. Att inte få samtala under, kanske, flera minuter. Att inte få använda sig av den nuförtiden så viktiga mobiltelefonen. Den som ofta tycks ersätta verkligheten. Om man inte pratar så trycker man på någon app för att se vad någon annan människa till exempel ätit till frukost. Kanske har medmänniskan upplevt en fantastisk utsikt från något främmande land som han dokumenterat med just mobiltelefonen.

Som gammal naturfilmare förundras jag många gånger över hur denna moderna telefon används dygnet runt. Att se hur man fotograferar sig själv eller omgivningen via detta hjälpmedel är för mig kanske ändock det mest fascinerande. Kroppsställningen är inte som i gamla tider, då man satte ögat mot sökaren, ställde in skärpan och sedan tryckte av i förhoppning att motivet skulle fastna. Nej, nu för tiden intar man en krum bakåtböjd ryggställning för att på lämpligt avstånd betrakta sig själv eller omgivningen på displayen. När man så tryckt av kan man direkt se resultatet. Utvecklingen har sannerligen gått framåt åtminstone vad gäller tekniken. Men jag kan inte hjälpa, där jag sitter ensam på en stubbe ute i skogen, att gränsen mellan bruk och missbruk ibland tycks ha suddats ut.

Vi lär vara det enda djur som har ett utvecklat språk. Det skall vi använda som kompensation för alla de sinnen övriga djur har och som vi saknar. Vi bör därför oftare hålla inne med alla onödiga kommentarer. Man behöver inte använda språkförmågan som en ljudkuliss, utan just som vårt sätt att kommunicera.

Det är många tankar som dyker upp där jag nu sitter i skogsgläntan, många funderingar medan jag väntar på att den jag stämt möte med skall komma. Jag har ingen tid att passa och känner inget dåligt samvete. Jag har inga "måsten" som tynger mina axlar.

Ett svagt prassel vid foten av min tillfälliga sittplats visar sig vara en liten skogsmus. Nyfiket betraktar han omgivningen. Det gäller att vara på sin vakt. Den stora människan där uppe på hans bostad har han inte upptäckt. Jag sitter ju alldeles stilla, men, när lavskrikan, henne jag stämt möte med, kommer inflygande dyker han snabbt ner i sitt hål igen. Lavskrikan kan nog, om hon vill, ta en liten oförsiktig skogsmus. Det har jag själv sett vid ett par tillfällen. Det gäller för musen att ta det säkra före det osäkra. Den lilla gnagaren kan ju knappast veta att skrikorna, när de stämt möte med naturfilmaren, enbart är ute efter annan föda. Då är det mesta av annan jakt bortglömd. Den lite luggslitna fågelvännen som nu så dekorativt landar på en lingontuva är ute efter den obligatoriska biten korv hon vet naturfilmaren från Tänndalen i västra Härjedalen brukar ha med sig. Det hade han även idag.