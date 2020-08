Under torsdagskvällen skall någon eller några olovligt ha brutit sig in på Jämtlands gymnasieskola. De skall ha klättrat upp i en byggställning och krossat en ruta på fjärde våningen för att ta sig in. Även andra fönsterrutor krossades.

Väl inne i skolan skall personerna ha besökt olika klassrum i skolan men det är oklart om någonting stulits.

En brottsplatsundersökning har genomförts av polisen men det är i nuläget oklart om den givit några konkreta spår att gå vidare på för polisen.