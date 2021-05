Igelkottarna kom på besök i år igen

Under alla de år som vi har bott här i Södergård, Brunflo har vi under vår, sommar och höst haft besök av en igelkottfamilj och deras söta igelkottungar.

Jag vet att dom bor i en hög med kvistar och nerklippta blommor och löv under vintern här på baksidan av huset mot skogen. I dag så såg jag dom för första gången detta år i vår trädgård och kunde snabbt konstatera att vi kommer att få njuta av och titta på söta igelkottungar även denna sommar.

Hur får man igelkottar att trivas i sin trädgård? Lämna kvar gräsklipp, löv och andra växtdelar under buskar och i blomrabatterna. Där trivs igelkottarna när dom söker föda, som kan bestå av maskar, sniglar, skalbaggar och andra insekter och ungar av sorkar och möss, samt bär och svamp.

Dessutom så gör gräsklipp, löv med mera, att det blir mycket mindre ogräs att rensa. Snacka om en vinn-vinn-situation!

Taggarna på en igelkott är ombildade rygghår och det är bara ryggsidan som har taggar. En igelkott har cirka 6 000 taggar som är cirka 2-3 cm långa. Igelkotten är ett riktigt urtidsdjur som har funnits i 65 miljoner år. En igelkott väger cirka 0,5-1 kg och är 20-30 cm långa med en kort svans. Parning sker på våren och 2-10 ungar föds efter en dräktighetstid på 5-6 veckor. Vid födseln är de blinda och har mjuka vita taggar. Efter tre veckor kan de lämna boet men följer honan i ytterligare några veckor och diar innan de klarar sig helt själva.

Vinterhalvåret tillbringar igelkotten i dvala. Den ligger hoprullad i ett speciellt vinterbo under en lövhög, eller ingrävd i en kompost, jordhög eller liknande – den kan gräva ända ner till frostfritt djup. Kroppstemperaturen sjunker ner till bara några plusgrader (3-6 °C), och andningen minskar från sommarens 40-50 andetag per minut till bara 6-9 per minut. Även hjärtfrekvensen minskar kraftigt. Energibesparingen gör att igelkotten klarar sex månaders dvala utan att äta.

Martin Stugholm