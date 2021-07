IFK-truppen i krismöte efter fyra raka smällar – Doverlind: ”Bra att spelarna agerade”

– Vi måste få in mer energi i laget. Ifjol var det blod, svett och tårar både på träning och under match. Låg vi under med 0–1 trodde vi på vändning och vann ofta till sist med uddamålet. Nu har vi inte haft mycket av den varan. Vi saknar helt enkelt den mentalitet som fanns under fjolåret, berättar Jakob Johnsson, som var en av 15-talet spelare på mötet i måndags.

Vad mer som sas vill han inte gärna yppa. Det får stanna inom gruppen. Mer än att truppen ville se vart spelarna stod.

– Det handlade om att vi måste ta oss själva i nackskinnet. Två förluster i följd hade vi kunnat acceptera, men fyra raka nederlag – då måste det hända något, konstaterar Jakob Johnsson.

Nu fick kaptensrådet i IFK uppgiften att efter mötet gå till sin tränarstab och framföra spelarnas synpunkter. Det skedde i torsdags. Och inför helgens match mot Täfteå i herrtvåan, aviserar tränare Daniel Doverlind förändringar.

– Jag tycker det var bra att spelarna agerade. Vi ledare är av samma uppfattning. Att det behövs nya tag för att skapa en annan attityd, både bland de som spelar och från vår sida. Det här gäller på träning såväl som under matchsituationer. Vi håller med om att det krävs mer energi i allt vi gör, säger IFK Östersunds huvudtränare.

Han aviserar nu en delvis annan taktik. Att försvara sig långt ner på egen planhalva, som hittills, är inte typiskt för IFK. Istället skall nu en offensiv press på motståndarnas planhalva lägga grunden för röd-vitts egen offensiv.

– Mer av press och ökad fantasi i spelet. Om det här är vi överens, fortsätter Daniel Doverlind.

Men tränaren hävdar samtidigt att IFK så här långt mött ett antal absoluta topplag och att det är i de matcherna som smällarna kommit. Två gånger om mot Team TG från Umeå, borta mot Stöde och hemma mot serieledande Sandvik.

Men även IFK Östersund hade väl på förhand tippats som ett topplag, men nu ligger ni på tionde plats, eller hur?

– Visst är det så. Och vi kan förhoppningsvis visa upp en annan bättre attityd i helgen mot Täfteå, är Daniel Doverlinds svar.

Om det vid spelarmötet i måndags även framfördes kritik mot IFK:s ledargarnityr är inget som varken spelare eller tränare vill kännas vid.

– Jag tycker inte att vi har kritiserats. Mer har spelarnas möte som senare framfördes av kaptensrådet, handlat om att vi tillsammans måste agera och göra det nu. Det håller vi också med om, kommenterar Daniel Doverlind.

Själv är han och hans familj på väg bort från Östersund, senare i höst eller till vintern. Det bär iväg mot Hudiksvall, där Daniels fru Emma är uppväxt.

– Vi längtar till kusten. Och våra barns morföräldrar, kusiner och annan släkt finns i Hälsingland. Men först har jag en fotbollssäsong att genomföra och avsluta. Jag har inga planer på att sluta i IFK förrän serien spelats färdigt, slutar Daniel Doverlind.