Ida Stiller: Hyvönen får aldrig sluta sjunga om olycklig kärlek

De senaste åren har många svenska musiker gått från att sjunga på engelska till att sjunga på svenska, och med det fått en skjuts i karriären. Albin Lee Meldau till exempel, men även singer-songwritern Frida Hyvönen från Robertsfors som under lördagskvällen stod på Gamla Teaterns scen under minifestivalen Re:Publik.

Efter albumen ”Until Death Comes”, ”Silence is Wild” och ”To the Soul”, alla på engelska, släppte Frida Hyvönen 2016 ”Kvinnor och barn” som hon fick både stor och fin uppmärksamhet för. Med albumet “Dream of Independence” från i år är Frida Hyvönen dock tillbaka med det engelska språket.

Gamla Teatern är en utmärkt lokal för Frida Hyvönens på samma gång mäktiga som nakna pianopop. På scenen sitter hon vid en flygel och till sin hjälp har hon Ida Lindberg på keyboard och körsång.

Det blir låtar från hela karriären: ”14 At 41”, ”Sjön”, ”Min stad”, “Dream of Independence” ”Amors förkastliga pilar” och såklart ”Dirty Dancing”, bland annat.

Med Frida Hyvönens röst låter det bra på vilket språk man än sjunger, men det är svårt att inte jämföra när man hör låtarna så direkt efter varandra. Hyvönen skriver nämligen text på ett sätt jag inte kan förklara på något annat sätt än att det är punkigt. Låtarna är uppbyggda som väldigt raka berättelser där ingenting är underförstått (vilket det ju ofta brukar vara i låttexter). Just den direktheten lyckas Frida Hyvönen klä bättre på engelska än på svenska.

Men det finns såklart undantag som bekräftar regeln. ”14 At 41” är en helt fantastisk låt om hur diktjaget springer in i en bekant och blir sådär tonårigt förälskad.

Men Frida Hyvönen får aldrig sluta sjunga om olycklig kärlek, och vi som hellre stannar i den världen kommer aldrig sluta lyssna på ”Amors förkastliga pilar” .

Fakta // Recension

Frida Hyvönen

Gamla Teatern, lördag

Re:Publik

Arrangör: Storsjöyran