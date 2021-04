Ida Stiller: GVFÖ visar att det är omöjligt att vara ihop med killar

Hur kan han uppleva att mina känslor är för stora och sitter utanpå, trots att det ju är inuti mig det känns. Så har jag ett antal gånger tänkt när jag varit ihop med, eller dejtat, killar.

Nu var det ett tag sedan jag tänkte så. Att bli äldre är på många sätt klaustrofobiskt, men en positiv sak är i alla fall att jag blivit bättre på att sluta umgås med personer som inte får mig att må bra.

Dessutom har jag blivit ett proffs på att snabbt upptäcka varningssignaler bland Tindermatchningarna. Har han inga tjejkompisar och benämner sitt ex som galen? Spring därifrån!

Men känslan av att mina känslor är för stora kommer tillbaka till mig när jag – precis som alla andra – tittat på "Gift vid första ögonkastet". Vid det här laget behöver väl realityserien ingen närmare presentation, men om du som läser bott under en sten de senaste månaderna kommer här en kort förklaring: Personer som aldrig har träffats paras ihop av experter och gifter sig första gången de ses. När de levt ihop som äkta makar i fyra veckor får de avgöra om de vill fortsätta vara gifta.

På kultursidor och i kommentarsfält har programmet och paren diskuterats och dissekerats. Jag låter bli att försöka ge mig på en sammanfattning, men kan väl kort och gott säga att jag tycker att alla sex deltagare varit modiga som ställt upp i programmet och att jag för varje avsnitt tyckt mer och mer om dem.

Men hur mycket jag än till slut faktiskt gillade de manliga deltagarna Anton, Johan och Lars slog alltså även en annan insikt mig. Nämligen denna: Att vara tjej och försöka ge sig på att bli ihop med killar är att ständigt känna sig som en neurotisk röra. Oftast felaktigt.

I säsongens sista avsnitt sitter Lars på balkongen med en kompis och säger att Elinor är en "troublemaker" som gillar drama. Visst, han säger det med kärlek men det går inte att komma ifrån att en troublemaker är en person som skapar problem. Det faktumet kvarstår oavsett hur kär Lars låter när han benämner Elinor som det.

Vad är det då för problem Lars tycker att Elinor skapat? Ett av dem är förmodligen då Elinor blir tydligt besviken när Lars under en resa säger att det är omöjligt att bli kär under loppet av bara några veckor. Fint med ärlighet kan man tycka; men jag tror att de flesta hade gått i taket om de gått in i ett tv-program där själva förutsättningen är att man ska kunna bli kär i någon på fyra veckor, och den man blivit ihopparad med säger att det är en omöjlighet. Att då, som Elinor gör, visa att det gör en ledsen är väl inte att vara en troublemaker?

Då går vi över till Susanna och Johan. I en tidigare krönika beskrev jag min frustration över att Susanna inte snappade upp att Johan verkade vilja lära sig mer om jämställdhet, utan hängde upp sig på att han inte var hundraprocentigt bekväm med att tillskriva sig epitetet feminist.

Den åsikten fick jag senare ta tillbaka. I säsongens sjunde avsnitt framkommer det att Johan tycker att det är rimligt att kalla Susanna för kärring. Det är kul, hävdar han. Men jag blir ju ledsen av det, säger hon.

En liknande situation uppstod också mellan tacoparet Sofia och Anton, då han under deras gemensamma midsommarfirande började sjunga sexistiska låtar. Sofia visade tydligt att hon inte tyckte att Björn Rosenströms låtskatt besitter den verkshöjd som skulle göra det legitimt att skråla med i sångerna.

Att kalla sin fru för kärring och glatt sjunga med i låtar om hur män våldtar kvinnor är problematiskt av flera olika anledningar, som jag inte hinner gå in på i den här texten. Men kort och gott kan jag väl sammanfatta det med att vi lever i ett patriarkat och att ett sexistiskt språkbruk hänger ihop med den sexism och det förtryck kvinnor utsätts för på alla sätt. Språk och makt är inte så åtskilda som vi kanske vill tro att de är.

Dock tycker jag inte ens att man behöver gå in på den förklaringsmodellen. Det räcker med att konstatera att det helt enkelt inte är roligt att kalla människor för kärring eller högläsa Björn Rosenströms texter. Även om man är av åsikten att man får skämta om allt (som Johan och Anton säger sig vara), så krävs det högre komisk finess än så för att skämten ska bli roliga.

Men männen i "Gift vid första ögonkastet", och killar överlag, är vana vid att tjejer ska vara sociala smörjmedel i alla sammanhang. Vi kvinnor har ofta lärt oss att ställa frågor för att inte bidra med pinsam tystnad och skratta när det inte finns något att skratta åt. Allt för att det som vi kallar dålig stämning inte ska ske.

Men Susanna och Sofia gör tvärtom. De visar tydligt att Johan och Anton inte är så roliga som de tror. Vilket leder till att tjejerna känner sig som dessa neurotiska röror. Men om Johan och Anton haft respekt för dem, eller åtminstone besuttit lite bättre komisk talang, hade situationen inte behövt uppstå.

Som tjej finns det så otroligt mycket att vara arg över. Det låter kanske klyschigt, men att reagera och säga ifrån i situationer man inte vill acceptera är ju det bästa sättet att skapa förändring. Om ingen någonsin blev arg för något skulle alla beteenden accepteras.

Genom rutan har jag därför velat skrika till Susanna, Elinor och Sofia: Tro inte på killar som försöker förminska era känslor genom att prata om dem som överreaktioner. Era känslor är inte för stora!

Kanske är det därför bra för mina nerver att "Gift vid första avsnittet" nu är slut.

Man måste såklart kunna kompromissa för att få en relation att fungera. Men om den man är ihop med får en att känna sig galen, jobbig och krävande gör man nog bäst i att dra.