Ida Stiller: Abba är – fortfarande – till för oss som älskar livet

I mitt barndomshem spelade mina föräldrar Nationalteatern på vinyl, men hemma hos min faster var det mer gala, glitter och glamour för där rullades ”Abba Gold – Greatest Hits” i cd-spelaren.

Faster Eva älskade Abba redan när de sågs som töntiga och för kommersiella under 1970-talets proggera. Men Eva gillade faktiskt progg också. Det gör även jag, alltså jag lyssnar både på Nationalteatern och Abba.

Men måste jag välja blir det alltid Abba, den musiken är för oss som älskar livet kan jag tänka. Eller för oss som förstår att man faktiskt kan vara både politisk och gilla kläder i plast (vilket Abba alltså kritiserades för i Ulf Dagebys låt ”Doin´the omoralisk schlagerfestival”.)

När Abba under torsdagskvällen släppte ”I Still Have Faith in You” och “Don't Shut Me Down” – de första singlarna från det kommande tiospåriga albumet "Voyage" som utkommer den 5 november i år – hör jag såklart av mig till Abba-kännaren faster Eva.

”Ganska ointressant” blir hennes utlåtande. Det är min första tanke också.

Det har varit tyst från bandet i 40 år, och när de nu släpper nytt med dunder och brak hade jag förväntat mig mer utveckling. De två singlarna låter helt enkelt för mycket som Abba, vilket kanske låter paradoxalt. Jag var inställd på något mer chockerande och originellt, både när det kommer till låtarna och de musikvideos som släpptes i samband med dem.

Men bra är det ju såklart ändå. Det som är det sämsta, alltså att det låter för mycket som Abba, är också det bästa med låtarna. ”I Still Have Faith in You” och “Don't Shut Me Down” låter verkligen som Abba, trots att det gått 40 år och mycket har hänt i musikindustrin sedan dess, och Abba är ju alltid bra.

Men låtarna är helt enkelt inte påskägg. Det är en term som en bekant till mig, som även gör musik under sitt namn Bavé, brukar använda för att beskriva hur riktigt bra musik ska vara. Ett påskägg är ju tjusigt och så, men det krävs att man letar efter det eftersom det är gömt någonstans och när man väl öppnar det innehåller det överraskningar. Så menar alltså Bavé att musik också ska vara: detaljerna finns där, men man måste leta efter dem och de är oväntade.

Den Abba-låt som är mest av ett sprakande och gott påskägg är ”If It Wasn't For The Nights” (från albumet ”Voulez-Vous” från 1979) enligt min mening. Lyssna på den!

Men för att återgå till de aktuella låtarna: mest berörande är att Agnetha Fältskogs och Anni-Frid Lyngstads röster så tydligt åldrats gentemot hur de lät på 70– och 80-talet. Därför är det en besvikelse att de avatarer – eller ”Abbatarer” – som kommer ge sig ut på turné inte kommer vara i den ålder Abba-medlemmarna nu har. Nej, Abba-medlemmarnas digitala versioner kommer att ha samma utseende som de hade på 70-talet. Abbas musik har åldrats med värdighet, de borde Abbas medlemmar också tillåtas att göra.

Hur som helst bjöd dansvänliga “Don't Shut Me Down” på helgkänsla och jag kommer nog lyssna på den ett gäng gånger under helgen. Liksom alla som älskar livet vet jag nämligen att helger är till för gala, glitter och glamour.

Men om du inte är ett Abba-fan finns det såklart även annat att göra i helgen. Detta bland annat:

Studion Åre anordnar Fjällfestival vid Crowded House Café i Björnen på lördag 4 september klockan 18. Spelar gör Dolce, El Parador och Bauta.

På lördagen blir det även liveband och dj-spelningar på Nöjesbruket i Ångsta, detta från klockan 15. Ess Bogale, Martin Malmliden, Pontus Jonemar, Kava, Viktor Ström och Joline Scheffler spelar under eventet.

På lördag är det också vernissage för Jim Frykholms utställning ”Love among the ruins” på Hackås Maskin & Kultur och Kristian Berglunds ”Merry Go Round” på Ahlbergshallen.

I dagarna utkom Östersundsförfattaren Daniel Edfeldt med nya boken ”Varning för spöken” som vänder sig till barn i åldern 9 till 12. Är du äldre kanske Helena Lindhs ljudbok ”Sprängört” passar bättre. Själv ska jag äntligen börja läsa Sara Strömbergs ”Sly" som recenseras här.

Abba – en av världens mest framgångsrika musikgrupper

Siffrorna varierar men Abba har sålt mellan 200–400 miljoner album och singlar enligt affärstidningen Forbes. Det gör dem till den näst bäst säljande musikgruppen genom tiderna efter Beatles.

De sju mest spelade Abba-låtarna på Spotify, Itunes och Youtube är "Dancing queen", "Take a chance on me", "The winner takes it all", "Mamma mia", "Gimme! Gimme! Gimme!", "Lay all your love on me" och "Happy new year".

Hösten 1979 och våren 1980 turnerade gruppen i Europa, USA, Kanada och Japan, vilket skulle bli deras sista konsertturné.

Gruppens sista studioalbum blev "The visitors" som utkom i slutet av 1981.

Sista gången Abba uppträdde tillsammans var den 11 december 1982, då de medverkade i det brittiska tv-programmet "Late, late breakfast show" via satellit från Stockholm.

I april 2018 meddelade gruppen att de samlats i studion och spelat in två nya låtar, "I still have faith in you" och "Don't shut me down".

Källa: Wikipedia, Radiofy