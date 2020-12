Hur bestämmer gruvindustrin var det är värt att bryta? – Tobias från Vigge har forskat fram svaret

– Det fanns lediga platser på två A-kurser, så jag kunde göra en anmälan. Det slutade med sociologi, säger Tobias.

Vi träffas på det anrika caféet Ofvandahls i Uppsala. Efter att vi hämtat varsin kopp kaffe – som serveras ur en samovar – slår vi oss ned vid en fönsterplats med blick ut mot domkyrkan och universitetshuset

Med en uppväxt i Vigge i Bergs kommun har Tobias alltid haft en närhet till naturen. Hoverberget, Oviksfjällen och Storsjön hörde till vardagens naturupplevelser.

– Det är superlyxigt att växa upp på landet, säger Tobias.

Efter grundskola i Kövra och Myrviken valde Tobias att gå gymnasiet på Palmcrantzskolan där han valde en inriktning med musik och natur i kombinerad form. Efter gymnasiet pluggade han vidare, men att det blev just sociologi var en ren slump.

– Jag bodde på soffan hos en av mina vänner i Östersund. Jag kände att jag behövde göra något. Försöka hitta något lite mer varaktigt än att springa och vikariera på Ica. Det fanns lediga platser på två A-kurser, så jag kunde göra en anmälan. Det slutade med sociologi.

Efter studierna på Mittuniversitetet i Östersund flyttade Tobias till Växjö för att studera musikproduktion i två år på Linnéuniversitetet. Intresset för sociologi lockade honom tillbaka till studierna, och så småningom gick flyttlasset till Stockholm där Tobias genomförde sin grundutbildning. Där föreslog en lärare att han borde fortsätta att studera vidare.

– Det hade jag aldrig tänkt på.

Tobias berättar mer om sociologi och varför han tycker det är intressant.

Det är intressant att förstå hur samhället, grupper och enskilda individer fungerar.

– Samhället är ju ganska bisarrt om vi tittar på det utifrån. Bara för att ditt kön ser ut på ett visst sätt, så tillskrivs du egenskaper. Bara för att du har en viss position så tillskrivs du egenskaper. Du tillskrivs också förväntningar, det förväntas att du ska vara på ett visst sätt eller göra på ett visst sätt.

Med en uppväxt på landet och med ett intresse för hur människor värderar saker växte ämnesvalet så småningom fram.

– Gruvindustrin, som skapar så stora ekonomiska värden, och samtidigt förändrar och förstör naturmiljön, villkoren för renskötseln, grundvattnet, allt det där. Hur görs den avvägningen? När är det värt det, och hur kommer de fram till det? Jag har alltid intresserat mig för hur vi värderar saker.

I början bestod arbetet av att intervjua olika experter, som geologer och tjänstemän, men även andra grupper som renskötande samer. Då uppenbarade sig också en mängd intressanta frågeställningar inom ramen för ämnesvalet.

– Efter första intervjun insåg jag att prognoserna och prognosernas roll var intressanta, och det var där jag kom in på det spåret, att titta på prognosmakandet inom gruvindustrin.

I avhandlingen presenteras idén att gruvbolagen stödjer sin argumentation på olika framtidsscenarier. Inför prospektering försöker gruvbolagen visa på vilka omständigheter som pekar mot att just deras framtidsscenario är det mest fördelaktiga.

– Det är väldigt intressant att se gruvornas plats i samhället i termer av hur beroende vi är av metaller och mineraler samtidigt som gruvindustrin skapar stora problem både lokalt, regionalt och internationellt, säger Tobias.

– Vi kan prata om påverkan på naturmiljö, landskapet, urlakning av metaller och tungmetaller, vi pratar om oljud, vibrationer, damm, påverkan på djur och växtliv. Får du en kraftig urlakning eller försurning så dör fisken.

Begreppet ”god resurshushållning” är centralt inom miljölagstiftningen. Begreppet används av gruvbolagen i ansökan om att få bryta eller prospektera på en viss plats. I sin forskning har Tobias funnit att bedömningen många gånger sker på ett avsmalnat sätt, där det inte alltid tas full hänsyn till den lokala platsens unika karaktär.

– För varje gång som miljödomstolarna kommer fram till att det är något annat än renskötsel som är det ändamål som bäst överensstämmer med god resurshushållning, så bidrar det ju till att renskötseln mer trängs undan. Det blir mindre mark att röra sig på, mer störande situationer. Det kan exempelvis vara vindkraft, det kan vara järnvägar, det kan vara skogsbruk. Det blir svårare att hålla ihop renhjorden, det blir svårare att flytta ren från sommarbete till vinterbete, eftersom det blir en ökad trängsel och fler flaskhalsar. Det blir en kumulativ påverkan.

I forskningen har han funnit att det är svårt att påverka hur tillståndsbedömningen går till, och att bedömningen har en politisk prägel.

– De tillståndsprocesser som finns på plats idag är väldigt inriktade på vissa specifika typer av kunskap och data, att det ska vara tekniskt och mätbart, säger Tobias.

– Varje mätverktyg du har är politiskt! Någon har fattat ett beslut om vad som ska mätas, hur det ska mätas, och hur de siffrorna ska tolkas.

Tobias har också tillgodogjort sig andra meriter vid sidan av sina studier. En av Tobias artiklar har publicerats i den välrenommerade facktidskriften ”Journal of Cultural Economy”, och han har också fått skriva en del kapitel i forskningsantologier. Under en termin var han också gästdoktorand vid Northwestern University i Evanston, Illinois. Där studerade han under den kända sociologen och etnografen Gary Allan Fine.

För att belöna sig har Tobias köpt en present till sig själv – en gammal elgitarr med märket Gibson från 1973. Gitarren var från början brun men har genom åren fått en ljusare nyans.

– Jag valde den för att det är den gitarr som Carrie Brownstein använder i bandet Sleater-Kinney, säger Tobias.

