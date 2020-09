Hundratals elever och personal berörs när skolor byggs om och renoveras i Östersund

Idag kommer kommunstyrelsen i Östersund fatta beslut om miljoninvesteringar i skolvärlden. Och det är inga små förändringar.

Dels handlar det om 100-tals miljoner kronor och dels kommer stora delar av skolans elever och personal att beröras när bland annat Lugnviksskolans elever och personal, under två läsår, kommer att flyttas till andra utbildningslokaler.

Exakt var är oklart men enligt vad LT erfar kan det komma att handla om en skola som placeras på nuvarande Blomstergården.

"Som en del av arbetet med stadens skolmiljöer har Östersunds kommun även behövt se över strukturen med antalet skolor och förskolor, deras geografiska läge, storlek och status. Detta, tillsammans med ett behov av att hitta ersättningslokaler för Lugnviksskolans elever under två läsår, har mynnat ut i ett förslag som ska beslutas av Barn- och utbildningsnämnden i slutet av september", står det i ett pressmeddelande från Östersunds kommun på tisdagsmorgonen.

– Det är två stora och komplexa byggen som påverkar lokaler för ett stort antal elever och medarbetare. Att hitta ersättningslokaler har inneburit ett antal utmaningar, både ekonomiskt och praktiskt, men nu har vi nått fram till ett förslag på lösning, säger Jananders Mattsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i en presskommentar.

Ur pressmeddelandet:

"Sommaren 2021 inleds ombyggnaden av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola. Arbetet är genomgripande och personal och elever kan inte vara kvar i lokalerna under byggtiden. På Lugnviksskolan är det cirka 400 elever och personal som under två läsår behöver andra lokaler. Likaså behöver tre avdelningar på Sjöängens förskola ersättningslokaler under samma period. För Storsjöskolan är behovet av ersättningslokaler inte lika stort. Eleverna går kvar i befintliga lokaler medan en ny skolbyggnad i nära anslutning färdigställs. Planen är sedan att eleverna flyttar över till den nya byggnaden medan de gamla lokalerna renoveras. Bygget beräknas dra igång någon gång under senhösten 2020 för att vara helt färdigställt hösten 2024".

– Vi har förståelse för att detta är stora förändringar på de skolor som påverkas. Att vi informerar om denna förändring cirka ett år innan den genomförs, hoppas vi kunna bidra till att underlätta för både elever, föräldrar och medarbetare. Inom de närmaste veckorna kommer vi hålla informationsmöten på respektive skola för att ta del av synpunkter och svara på frågor, säger Jananders Mattsson.

Så här planerar kommunen, i stora drag, för de olika skolområdena:

Odenslundsskolan

– fungerar som evakueringsskola från och med läsåret 2021-2022.

Elever i årskurs F-5 erbjuds skolval inför läsåret 2021-2022 tidigt under höstterminen 2020.

Elever i årskurs 6 erbjuds skolval i samband med ordinarie skolval inför årskurs 7.

Odenslundsskolans elever kommer att erbjudas skolplats i första hand på Norra skolan eller på Parkskolan, beroende på årskurs. I övrigt erbjuds platser på andra skolor utifrån tillgång i samband med skolvalet.

Norra skolan

– omstruktureras till att bli en F-3 skola från och med läsåret 2021-2022.

Elever i årskurs 3-5 erbjuds skolval inför läsåret 2021-2022 tidigt under höstterminen 2020.

Elever i årskurs 6 erbjuds skolval i samband med ordinarie skolval inför årskurs 7.

Norra skolans elever kommer att kunna erbjudas skolplats i första hand på Parkskolan. I övrigt så erbjuds platser utifrån tillgång på andra skolor i samband med skolvalet.

Parkskolan

– utökas till att bli en 4-9 skola från och med läsåret 2021-2022.

Nya skollokaler skapas för att i huvudsak användas av elever i årskurs 4-6 samt tillhörande fritidshemsverksamhet.

Parkskolans utemiljö ses över för att kunna stimulera elever i årskurs 4-6.

Ersättningslokaler för Lugnviksskolan och Sjöängens förskola:

Lugnviksskolans elever i årskurs F-3 använder Odenslundsskolan som ersättningsskola under läsåren 2021-2022 samt 2022-2023.

Lugnviksskolan 4-9 samt grundsärskolan 7-9 använder en modulbyggd ersättningspaviljong vid Blomstergården under läsåren 2021-2022 samt 2022-2023.

Eleverna kommer att erbjudas skolskjuts till sina ersättningsskolor, ett arbete för att planera för det är påbörjat.

Sjöängens förskolas tre avdelningar flyttar under 2021-2023 till Lövsta förskola på Frösön.