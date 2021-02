Hotellen i stan slår larm – skadegörelse, inbrott och bedrägerier: "Vi anmäler hela tiden"

Några personer tog nyligen in på Hotell Zäta i falskt namn via en hotellbokningssajt. Hela rummet var upp och nervänt när personalen kom in för att städa.

Hotellen i stan står helt handfallna inför en dramatisk våg av inbrott och skadegörelse.

– Vi har drivit hotell i 30 år och har aldrig varit med något liknande, säger Maria Nerpin som driver Hotell Zäta på Prästgatan med sin man Stefan Nerpin.