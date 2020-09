Horst fick coronapengar från Trump – men bankerna vägrar lösa in checken: ”De är skurkar!”

Horst Kuehne har jobbat i USA under nästan 20 år innan han kom till Sverige och på grund av det får han pension från landet. Under våren beslutade den amerikanska regeringen att betala ut ett engångsstöd till amerikanska medborgare och andra som har rätt till ersättning från USA.

– För några veckor sedan kom ett brev till mig och min fru och avsändaren var Vita Huset och president Donald J Trump. Några dagar senare kom två checkar. Det visar sig att även min fru Saga har rätt till stödet eftersom hon är gift med mig, berättar Horst Kuehne.

Stödet kallas för "Economic Impact Payment" och var på 1200 dollar per person, totalt cirka 22 000 kronor, som ett engångsstöd i de svåra ekonomiska tiderna coronapandemin fört med sig. ”Vi hoppas att den här utbetalningen betyder ett meningsfullt stöd under den här perioden” stod det i brevet, undertecknat av president Trump.

Men det skulle visa sig svårt och krångligt att ta del av stödet. Handelsbanken, där Horst varit kund i många år, har slutat med hantering av utländska checkar och vägrade lösa in checken. Horst Kuhne gick bet även hos andra banker och de banker som löser in checkar kräver att man varit kund där minst sex månader.

Något som upprör Horst Kuehne.

– Bankerna vill ha ett kontantlöst samhälle. Men det fungerar inte så i andra länder, där använder fortfarande många kontanter. Nu är det många här som har samma problem som mig med de här checkarna. Vad ska jag göra med dem? Använda dem som toapapper? frågar sig Horst.

Från Handelsbanken är det enda svaret att banken slutade lösa in utländska checkar den 1 april. Presstalesman Mats Olsson hälsar i ett mejl att ”Vi rekommenderar i stället kunden att ta kontakt med utställaren och få sin betalning på annat sätt, till exempel en utlandsbetalning till konto.”

Problemet är att utställaren, den federala amerikanska skattemyndigheten IRS, inte kan göra utbetalningar till utländska konton, enligt uppgift på myndighetens hemsida. Därför får många coronastödet på check.

Horst och Saga Kuehne är inte ensamma om att ha svårt att få ut coronapengarna från USA. Jakob Stigsson på Konsumenternas bank och finansbyrå berättar att flera har hört av sig till deras rådgivning för att ta reda på hur de ska göra.

– Det är just i samband med coronapandemin som vi fått de här frågorna, om svårigheten att lösa in checkar på samma sätt som du beskriver, säger han.

– Det vi rekommenderar är att försöka hitta en bank som fortfarande löser in checkarna. Många banker erbjuder inte längre tjänsten och det är helt upp till bankerna att bestämma hur de vill göra. Det finns inget lagkrav på att de måste lösa in checkar. Det finns inte heller något som hindrar dem från att lösa in dem, det är mer en affärsfråga, säger Jakob Stigsson.

Även bankernas egen intresseorganisation har ”aktualiserat frågan” enligt Lena Barkman, presschef på Svenska bankföreningen. Vad som kan komma ut av det är oklart, möjligen en rekommendation till bankerna, som inte på något sätt är tvingande, om hur coronacheckarna från USA ska hanteras.

Horst Kuehne har även varit i kontakt med amerikanska ambassaden både i Oslo och i Stockholm. På ambassaden i Stockholm känner man till ett antal fall där personer bosatta i Sverige har haft svårt att lösa in utbetalningarna från USA som kommit via check. Rekommendationen från talespersonen William S Martin är att öppna ett amerikanskt bankkonto för att få utbetalningen den vägen.

Nu blev det inte dasspapper av Kuehnes checkar. Horst kontaktade en gammal vän i USA och skickade checkarna dit. Vännen förde över pengarna till Sverige. Men det blev en kostsam historia.

– Det kostade oss sammanlagt 1000 kronor. Bara för att bankerna här vägrar hantera checkar. Jag tycker de är skamlöst. De tjänar pengar på att hantera våra pengar men gör absolut ingenting. Jag tycker att de är skurkar, säger Horst Kuehne.